Alberto Schilling, gerente general de Banco BICE: "Esperamos que los bancos se fusionen en un solo RUT en el último trimestre de este año”

Los bancos BICE y Security aprobaron en sus respectivas juntas de accionistas la fusión por absorción, lo que formará una firma valorizada en más de US$ 2.500 millones, con activos totales por US$ 23.000 millones.

Un nuevo hito se sumó al proceso de integración de BICECORP y Grupo Security, que ya cumple 18 meses de avance. Durante la jornada de este viernes, tanto Banco BICE como Banco Security aprobaron en sus respectivas juntas de accionistas la fusión por absorción de las entidades bancarias.

“Es un hito relevante en la historia de ambos bancos que se apruebe esta unión. Un paso administrativo que da inicio a una etapa de integración, de redes, de culturas y productos", aseguró a DF el gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling.

El CEO señaló que es una etapa que "sin presión y sin urgencia indebida la vamos a ir haciendo sustancialmente en el 2026 y 2027”.

La aprobación por parte de las asambleas de los bancos da inicio a una nueva fase de autorizaciones regulatorias que, de aprobarse por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se espera que Banco BICE suceda al Banco Security en todos sus derechos y obligaciones, materializando la unión de ambas empresas.

En sus palabras a los accionistas, el presidente del directorio de BICE, Luis Felipe Gazitúa, destacó que la operación “es parte de un objetivo mayor que persigue construir el mejor grupo financiero del país y con ello, aportar al desarrollo del mercado de capitales y del país”.

Se proyecta que el nuevo banco tendrá un valor de más de US$ 2.500 millones, con activos totales por US$ 23.000 millones.

En la misma línea, el presidente de Banco Security y Gerente General de BICECORP, Juan Eduardo Correa, destacó que la operación es “una oportunidad única para fortalecer nuestra posición en la industria financiera nacional. Permitirá complementar carteras, diversificar las fuentes de fondeo, mejorar el acceso a financiamiento y potenciar la capacidad de inversión de la entidad fusionada”.

Avanzando según lo planificado

Asimismo, para Schilling, la fusión de las entidades bancarias, “ha ido avanzando según la planificación que teníamos, sustancialmente en la fecha y en los timing que teníamos pensado. Este es un proceso que contempla fusiones y autorizaciones en distintos niveles, en la matriz, después en las operativas, como en los bancos y las compañías de seguros y después va a seguir en las filiales”.

El ejecutivo detalló que actualmente los bancos están siendo administrados y gerenciados de manera totalmente independiente, “a diferencia de las compañías de seguros que pueden compartir directorio y gerente. Eso no obsta que se están coordinando y trabajando -los bancos- en la planificación de los equipos conjuntos a partir de la fusión”.

Un único banco

De cara al usuario, para ver una sola tarjeta o un solo banco “falta harto”, comentó el ejecutivo, ya que “esperamos que los bancos se fusionen legalmente en un solo RUT durante el último trimestre de este año”, lo que no implica cambios para los clientes, pues seguiran teniendo sus respectivos ejecutivos, sucursales y productos.

El gerente general explicó que de forma paulatina, durante 2026 y 2027 van a ir convergiendo las sucursales en una red única, hasta ser un único banco. En esta línea, agregó que es más probable que “la cosa física se fusione antes a la tecnología”.

Sobre el posible nombre de la entidad, “estamos analizando los pro, los contra y las fortalezas de las distintas marcas. Pero tenemos la suerte de tener dos marcas sanas queridas y valiosas”.

Reducción de equipos

Schilling se refirió a los ajustes que ha habido dentro de los bancos en el marco del proceso de fusión, lo que catalogó como "bastante limitada y ha sido en el ámbito de liderazgo senior, como gerentes de división”, comentó Schilling.

Como los dos bancos están siendo administrados por equipos independientes y separados, "las reducciones han sido muy pequeñas a la fecha", comentó el gerente general.

Agregó que, "claramente una integración como esta trae una optimización y una sinergia en los equipos. Pero todo con calma, no hay prisa, hay que hacerlo con cuidado, sin afectar la atención de los clientes y la continuidad del servicio". Eso sí, adelantó que "hay algunas duplicaciones que van a tener que solucionarse, pero con respeto y generosidad con la gente que vaya saliendo".