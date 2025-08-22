Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Casi 15 mil solicitudes y 8.400 aprobaciones: el balance del subsidio a la tasa de créditos hipotecarios a dos meses de su entrada en vigencia

El 69% de las postulaciones que obtuvieron luz verde se concentra en viviendas de hasta UF 3.000.

Por: María Paz Infante

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 11:40 hrs.

María Paz Infante hipotecarios Crédito hipotecario viviendas Inmobiliario
<p>Casi 15 mil solicitudes y 8.400 aprobaciones: el balance del subsidio a la tasa de créditos hipotecarios a dos meses de su entrada en vigencia</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Iván González, el polémico abogado que pasó de defender al Fisco a demandarlo
2
Empresas

Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género
3
Economía y Política

Las horas clave que precedieron la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda
4
Economía y Política

Kast plantea en su programa bajar impuestos a las empresas y eliminar préstamo de la reforma previsional
5
Internacional

Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed
6
Empresas

China agita el mercado del litio: BofA proyecta que precios podrían saltar 54% tras cierre de minas
7
DF MAS

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
8
Señal DF

IKEA cumple tres años en Chile: ¿logró conquistar el hogar local?
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete