Pluxee y Getnet firman alianza e incorporan 100 mil comercios adicionales a la tarjeta de alimentación

El acuerdo entre ambas empresas busca ampliar la cobertura y mejorar los beneficios en el uso de la tarjeta.

Con el objetivo de impulsar las ventas de negocios y ampliar la red de comercios asociados, Pluxee Chile y Getnet dieron a conocer una alianza estratégica que busca ampliar la cobertura y mejorar la experiencia en el uso de beneficios destinada a personas, empresas y comercios.

El acuerdo permitirá ampliar el uso de los beneficios en la red de pagos de Getnet y, con ello, fortalecer los programas de fidelización de Pluxee. Con ello, Pluxee proyectó cuadruplicar su presencia en el mercado.

“Esta alianza nos permite avanzar hacia la universalidad de nuestros beneficios. Con la incorporación de 100 mil comercios adicionales, vamos a estar presentes prácticamente en todas partes, cerrando brechas y llegando con fuerza a regiones”, reforzó el gerente general de Pluxee Chile, Gonzalo Hernández.

Por su parte, el CEO de Getnet Chile, Fernando Benito, agregó que “estamos convencidos que Getnet es una plataforma de servicios que entrega mayor accesibilidad y oportunidades a todos los comercios y las personas del país. Esta alianza con Pluxee que los beneficios lleguen a todo Chile y que los comercios puedan vender más, potenciando la actividad económica a nivel nacional y local”.