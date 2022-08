Presidenta de BancoEstado: las empresas deberían traspasar parte de sus beneficios a los clientes

Un luminoso colgante con la figura del territorio palestino brilla en el cuello de Jessica López Saffie. Descendiente árabe por el lado de su madre, es una de las tantas causas que ha defendido durante su vida la presidenta de BancoEstado, quien regresó hace cuatro meses a la entidad tras comandar el gremio de las sanitarias, Andess.

La equidad de género y la política también forman parte de sus luchas. De carácter fuerte y directa, a veces la traiciona la pasión que imprime en la defensa de sus ideas. La semana pasada calificó como una “vergüenza” que la banca tuviera escasa representación femenina en los directorios, en un seminario de la CMF.

“En este período muchas empresas pueden empatizar más con los clientes y traspasar un poco de los beneficios. Hay compañías de retail que están con ‘canastas congeladas’, con precios de productos muy rebajados para que la gente pueda pasar por este período de forma un poquito menos dura. Yo creo que las empresas tenemos que hacer eso”.

“Mis asesores me retaron”, dice entre risas, aclarando que lo que quiso decir era que ella sentía vergüenza por esta brecha de género.

La política también corre por sus venas. En su juventud, fue miembro de las JJCC del Partido Comunista y luego transitó hacia el Partido Socialista, su actual domicilio político. Misma casa del ministro de Hacienda, Mario Marcel, uno de sus cercanos en el Gobierno.

Aunque ha participado en numerosos seminarios y eventos, esta es su primera entrevista en profundidad.

- ¿Qué queda de la joven y combativa estudiante de Economía (1974-1978) de la Universidad de Chile, que hoy ocupa la presidencia de un banco?

- Queda el espíritu y mis convicciones políticas. También he evolucionado. Ahora soy más comprensiva, creo más en los acuerdos, y que estos sean más transversales. Cuando era más joven estaba más convencida y clara sobre cuál era el camino correcto, pero he ido ampliando mi mirada con los años.

- La semana pasada el ministro Marcel dijo en un seminario que “volver al país previo al 18 de octubre no es una opción. Tampoco lo son utopías irrealizables”. ¿Coincide con su mirada?

- Es un buen mensaje porque creo que lo que ocurrió en octubre de 2019 fue un bofetón, en términos de decirnos que había algo que no estábamos viendo. Eso no podemos perderlo de vista, porque habla de una convivencia, una forma de vida y un modelo que muestra insuficiencias, que es necesario modificar y reparar. Si no tenemos un progreso que beneficie a todos, no es sostenible el país.

- ¿Qué país se imagina a partir del 5 de septiembre?

- Ese día estaremos iniciando un nuevo camino, cualquiera sea la opción que gane el plebiscito. Es un camino donde probablemente lo que más se requiera es aunar voluntades para seguir adelante de la manera que hemos seguido, que creo que es súper valorable y que tiene que ver con el respeto a la institucionalidad.

Estamos viviendo un período complejo, álgido, nervioso y creo que eso se va a mantener porque no está resuelto cuáles son los caminos que siguen en cualquiera de las dos opciones que gane. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto las confianzas hacia adelante.

El rol de BancoEstado y el traspaso de beneficios

Mientras afina los preparativos para la celebración del aniversario número 167 de BancoEstado, López se mueve a sus anchas en la entidad a la cual arribó por primera vez en 1990.

Tras ser nombrada en el cargo, una de las primeras acciones del comité ejecutivo que comparte con el vicepresidente, Daniel Hojman, y el gerente general, Óscar González, fue lanzar una batería de productos para acompañar en esta coyuntura a sus clientes.

Uno de los programas fue el denominado “Hipotecazo”, una campaña que ofreció financiar la compra de viviendas a una tasa de UF + 3,85%, en un plazo de 20 años y que duró tres meses (mayo a julio). Según López, durante el período “las solicitudes para precalificación de hipotecarios recibidas a través del simulador web de BancoEstado) totalizaron más de 52.600, esto es, un 35% más que lo recibido entre enero y abril de 2022”.

- Se pronostica una recesión para 2023, ¿cuál será el rol de BancoEstado?

- El rol será apoyar a nuestros clientes. Eso significa sacar un “Hipotecazo”, lanzar el programa “Vamos MIPYME”, donde se han cursado 19.393 operaciones de crédito por $ 213.868 millones. Adicionalmente, un total de 8.781 clientes han accedido a renegociar su deuda actual por $ 47.009 millones y 593 clientes han refinanciado sus operaciones de crédito por un total de $ 6.442 millones.

También hemos estado ofreciendo productos de ahorro en UF para protegerse de la inflación. A la fecha, ●un total de 2.007.958 cuentas de ahorro premium en UF fueron aperturadas, las que totalizan un saldo de $1.301.645 millones.

Estamos buscando todas las maneras que nos permitan acompañar a los clientes desde lo que nosotros podemos hacer: bajar tasas de interés, reducir tarifas, etc.

- ¿Aunque eso implique sacrificar utilidades?

- En los períodos de alta inflación y altas tasas de interés, la banca tiene un beneficio muy alto por los saldos a la vista. Entonces, traspasar parte de esos beneficios a las personas, -porque la plata que está en los saldos vista son de las personas- es un poco, devolver (estos recursos) a través de distintas maneras: bajando tasas, reduciendo comisiones, etc.

En todo lo que podamos hacer, vamos a estar ahí porque es un período en que lo podemos hacer. Aquí no hay riesgo patrimonial para el banco.

En este período muchas empresas pueden empatizar más con los clientes y traspasar un poco de los beneficios. Hay compañías de retail que están con “canastas congeladas”, con precios de productos muy rebajados para que la gente pueda pasar por este período de forma un poquito menos dura. Yo creo que las empresas tenemos que hacer eso.

- ¿Cómo se materializará el rol contracíclico de BancoEstado?

- Siempre hemos hablado del rol contracíclico de BancoEstado, pero cuando uno analiza ese concepto, en realidad ese papel lo tomamos cuando le sucede algo a la economía.

Nosotros pasamos a otra etapa, de manera en que ahora tenemos un rol muy proactivo de proveer servicios financieros a las personas, emprendedores, microempresas, vale decir, una inclusión financiera 2.0. Estamos en condiciones de estar permanentemente prestando servicios financieros amplios, completos para personas y empresas y no solo ocupando el rol contra cíclico.

Riesgo en personas y empresas

- ¿Cómo observa el riesgo, considerando que en el segmento de personas ha regresado a niveles prepandemia?

- A mí me gusta mirar a los clientes con una mirada de largo plazo. Es cierto que el riesgo y la morosidad bajaron y que ahora es probable que suba, pero se debe mirar el largo plazo, porque los ciclos de vida tienen de todo, períodos buenos y malos.

- ¿Y las empresas, en qué situación se encuentran?

- Hay sectores que sufrieron bastante con la pandemia y les va a costar un poco más de tiempo para recuperarse. En el sector de pequeñas y microempresas estamos otorgando créditos con mayores plazos, porque el shock fue muy fuerte y no es posible pensar que se van a recuperar en un año.





Crisis de las isapres: “No vemos un riesgo inminente (...) los controladores han hecho aportes de capital importantes que han permitido su funcionamiento”