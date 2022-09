Tanner recibe financiamiento por US$ 168 millones para potenciar negocio PYME

Tanner, compañía ligada al empresario Ricardo Massú, informó en un comunicado que concretó una operación sindicada, en forma conjunta entre el BID Invest y Bladex para entregar financiamiento a este tipo de firmas de menor tamaño, que buscan desarrollarse y continuar en la gestión de negocios.

La operación alcanzó los US$ 168 millones y se realizó a un plazo amortizable de hasta cinco años. Se especificó que contará con un aporte de US$ 20 millones por parte de BID Invest, US$ 20 millones por parte de Bladex y US$ 128 millones que serán financiados a través de 10 bancos comerciales e inversionistas institucionales europeos, asiáticos y latinoamericanos.

La transacción permitirá apoyar a Tanner en la estrategia de crecimiento de su cartera de factoraje en el país.

Desde la firma destacaron que la alta movilización de recursos de esta operación permitirá a Tanner a ampliar sus fuentes y alternativas de financiamiento de más largo plazo, facilitando un manejo más estable y predecible de su fondeo. Los recursos obtenidos estarán orientados al crecimiento de la cartera de PYME de la empresa.

El gerente general de Tanner, Derek Sassoon, destacó que esta operación “nos permitirá continuar potenciando el trabajo con las empresas y PYME de nuestro país, financiando sus operaciones y actividades del negocio, en un contexto como el actual en que requieren de nuestro apoyo para seguir creciendo y desarrollándose”.

Cabe recordar que esta no es la primera entrega de financiamiento por parte de BID Invest a Tanner. La entidad ha apoyado a la empresa con recursos de cooperación técnica en temas relacionados con manejo de riesgos ambientales y sociales y mejoramiento en productos y servicios a PYME y gobierno corporativo.

Mientras que Tanner y Bladex llevan una relación de 10 años, participando en operaciones financieras de corto y mediano plazo y de comercio exterior.

Al cierre del primer semestre, la compañía reportó al regulador utilidades de $ 19.673 millones.