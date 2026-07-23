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Bolsa Electrónica adelanta la apertura de su mercado a las 8:45 horas

La medida amplía la jornada de negociación y entrega más tiempo de operación a corredoras e inversionistas. Rige a partir del 27 de julio de 2026.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 17:15 hrs.

Bolsa chilena Bolsa Electrónica de Chile cierre de mercado apertura a bolsa Nicolás Cáceres
<p>Bolsa Electrónica adelanta la apertura de su mercado a las 8:45 horas</p>

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