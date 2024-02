Las acciones europeas y japonesas operan cerca de máximos históricos, pero futuros en Wall Street bajan

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones europeas operaban el martes cerca de máximos históricos, mientras que los datos salariales de la zona euro apenas servían para estimular a los bonos del Estado, y las acciones asiáticas cayeron luego de que un recorte récord de las tasas de interés en China no entusiasmó a los inversionistas.

Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 bajaban 0,45% y 0,69%, respectivamente, anticipando la apertura en Wall Street cuando los mercados financieros estadounidenses reabran después del feriado público del lunes.

Nvidia Corp. cayó en las operaciones previas a la apertura antes de su tan esperado informe de ganancias que se publicará el miércoles. Discover Financial Services subió después de que Capital One Financial Corp. acordara comprar el emisor de tarjetas de crédito. Capital One cayó.

El índice europeo STOXX 600 bajaba un 0,1%, pero tras su reciente subida sigue a menos de un 1% de su máximo histórico alcanzado a principios de 2022, y los futuros del S&P 500 caían un 0,3%.

El índice japonés Nikkei se alejó del máximo histórico de 1989 y cerró con una caída del 0,3%, mientras que el Hang Seng subió 0,57%.

La principal publicación del martes en un calendario bastante tranquilo fueron las cifras del BCE, que mostraron que el crecimiento anual de los salarios negociados en la zona euro se ralentizó hasta el 4,5% en el último trimestre de 2023, ligeramente por debajo del récord del 4,7% del tercer trimestre.

El BCE ha señalado los salarios como el mayor riesgo para su cruzada de un año y medio contra la inflación, en la que ha elevado las tasas de interés a máximos históricos.