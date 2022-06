Acciones estadounidenses bajan tras decepcionantes datos económicos y el IPSA también retrocede

Las acciones en Nueva York borraron ganancias y la Bolsa de Santiago retrocedía tras su apertura el martes, después de que los datos mostraron que los estadounidenses se volvieron más pesimistas sobre las perspectivas de la economía en un momento en que la Reserva Federal está tratando agresivamente de controlar la inflación galopante.

Megacaps como Amazon.com y Tesl pesaron mucho en el mercado, con el Nasdaq 100 de tecnología retrocediendo 1,4% antes de mediodía en la costa este. Un repunte anterior en el S&P 500 fue impulsado por el optimismo de que China reduzca su período de cuarentena para los viajeros y los bancos gigantes de Wall Street aumenten sus dividendos, pero a la misma hora descendía 0,7%, mientras que el Dow Jones bajaba 0,3%.

La confianza del consumidor de Estados Unidos se hundió a un mínimo de 16 meses, mientras que el crecimiento del precio de la vivienda se desaceleró por primera vez desde 2021. El presidente del Banco Federal de Nueva York, John Williams, dijo que espera que el crecimiento económico se enfríe y que la tasa de desempleo aumente a medida que los funcionarios aumentan los costos de los préstamos. para domar la inflación, pero no proyecta una recesión.

“Estamos en un punto de inflexión en la economía”, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance. “Si somos capaces de evitar una recesión, entonces el mercado de valores está valorado de manera justa. Sin embargo, si entramos en recesión entonces, esperaríamos que los mínimos del año no se hayan tocado todavía”.

De acuerdo con los estrategas de Goldman Sachs Group Inc., las acciones aún no refleja el riesgo total de rebajas de las ganancias por parte de los analistas de Wall Street y que los márgenes de ganancias para la compañía promedio del S&P 500 probablemente disminuyan el próximo año, ya sea que la economía entre o no en recesión. "Si bien los inversionistas están enfocados en la posibilidad de una recesión, el mercado de acciones no parece reflejar completamente los riesgos a la baja para las ganancias", advierten.

En Santiago, el referencial SP IPSA de la Bolsa de Santiago bajaba 0,68%, a 4.949,55 puntos. En el listado de las mayores bajas destacaban los títulos de Nueva Polar, con un descenso de 8,78%, y Nitratos, con una caída de 3,97%:

Europa también avanza

Las acciones europeas, en tanto, moderaron el avance más temprano por flexibilización de las reglas de cuarentena del Covid-19 de China, luego que redujera su período de cuarentena obligatoria de tres semanas a 10 días para los visitantes entrantes, impulsando los papeles de las aerolíneas del viejo continente.

El Euro Stoxx 50 subía 0,29%; el FTSE 100 avanzaba un 0,9% el DAX aumentaba un 0,35%. Los sectores de minería y energía lideran las ganancias.

Otro factor clave en la recuperación de las acciones de la zona Euro es el anuncio del Banco Central Europeo para avanzar en un mecanismo que ponga freno al riesgo de una fragmentación en la eurozona y de esta forma, contener las primas de riesgos en las economías más vulnerables del bloque.

En ese marco, el banco central activará el viernes la potencia de compra de bonos que está destinada como primera línea de defensa contra una posible crisis del mercado de deuda, según indicó su presidenta Christine Lagarde, quien también adelantó que planea un aumento inicial de un cuarto de punto en las tasas de interés en julio.

Alzas en mercado asiático

En el caso de Asia, la mayoría de los índices de referencia de acciones en la región terminaron al alza, celebrando la reducción de las cuarentenas en China. El Nikkei avanzó 0,66% y el Hang Seng 0,85%, tendencias que replicaron las acciones en Hong Kong.

Pese a este repunte, las acciones asiáticas van camino de completar una caída mensual de alrededor del 4%. Ello porque la amenaza de una fuerte desaceleración en la economía más grande del mundo está afectando sus perspectivas. "El riesgo de recesión en EE.UU. sigue ahí y creo que obviamente tendrá un impacto en los sectores globales”, explicó a Bloomberg TV, Lorena Tan, director de investigación de renta variable de Morningstar. "Incluso si obtenemos cierta recuperación de China en 2023, lo que podría ser un amortiguador para esta región, no compensará la recesión de EE.UU. o la mundial".