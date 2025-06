Acción de Circle se dispara 168% en un expectacular debut bursátil para la empresa de "stablecoins"

Según datos de Bloomberg, fue el mayor aumento en el precio para el primer día de una apertura a bolsa en EEUU por más de US$ 100 millones desde el listamiento del fabricante de autos eléctricos Sono Group, en 2021.

Circle tuvo uno de los debuts en bolsa más espectaculares en años: sus acciones subieron 168% después de que la compañía y algunos de sus accionistas recaudaran casi US$ 1.100 millones en una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones ampliada.

Los títulos del emisor de la stablecoin triplicaron su valor desde su salida a bolsa, de US$ 31 a un máximo de US$ 103,75 este jueves, tras sufrir varias interrupciones por volatilidad. La acción cerró a US$ 83,23 en Nueva York.

Según datos de Bloomberg, fue el mayor aumento en el primer día de una OPI estadounidense por más de US$100 millones desde Sono Group NV en 2021. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos con energía solar cerraron con un alza de 155% en su debut bursátil.

El listamiento de Circle, que se amplió dos veces debido a la fuerte demanda y con un precio superior al rango comercializado, indica que los emisores de criptomonedas estables están volviéndose más ampliamente aceptados.

“El mundo ya se ha dado cuenta de que las monedas estables llegaron para quedarse”, dijo Jeremy Allaire, cofundador y director ejecutivo de Circle, en una entrevista posterior al debut.

La operación otorga a Circle un valor de mercado de US$ 18.500 millones, basado en las acciones en circulación que figuran en sus registros. Considerando las opciones sobre acciones para empleados, las unidades de acciones restringidas y los warrants, la compañía tendría una valoración totalmente diluida de aproximadamente US$ 22.100 millones .

"Esto se ha acelerado en todo el mundo"

La OPI se produce en un momento en que las monedas estables (tokens digitales que suelen estar vinculados al dólar u otra moneda y respaldados por reservas) están a punto de ser reguladas por la legislación que se encuentra actualmente en el Congreso, lo que podría propiciar una mayor adopción institucional. También podría atraer a competidores, ya que algunos de los bancos más grandes de Wall Street están explorando conjuntamente la posibilidad de emitir su propia moneda estable, según informó el Wall Street Journal el mes pasado.

Los gobiernos están consagrando por ley el tratamiento de las monedas estables como dinero electrónico, afirmó Allaire. "Esto se ha acelerado en todo el mundo, y está llevando a las mayores empresas tecnológicas, de pago, instituciones financieras y otras a adoptarlas", añadió.

USDC de Circle, la segunda mayor stablecoin, controlaba aproximadamente 29% del mercado a finales de marzo, según el folleto de la operación que citaba datos de CoinMarketCap. Al 29 de mayo, el token representaba un valor aproximado de US$ 61 mil millones, según su sitio web.

Circle vendió 14,8 millones de acciones en la OPI, mientras que los accionistas vendedores desinvirtieron 19,2 millones, según el comunicado. La operación, ampliada, generó una demanda de más de 25 veces la cantidad de acciones disponibles al finalizar la recepción de pedidos el martes, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

ARK Investment Management, la firma tecnológica fundada por Cathie Wood, estaba interesada en comprar hasta US$ 150 millones en acciones de la OPI de Circle, según el documento. BlackRock planeaba adquirir alrededor de 10% de las acciones de la OPI, según fuentes familiarizadas con el asunto.

BlackRock gestiona un fondo gubernamental del mercado monetario a nombre de Circle, que posee 90% de las reservas que respaldan su stablecoin USDC, según el documento. El Fondo de Reserva de Circle tenía un saldo de US$ 53.300 millones al 29 de mayo, según el sitio web de la compañía.

Circle había sido valorada en US$ 7.700 millones tras una ronda de financiación en 2022, según el proveedor de datos PitchBook. La empresa había solicitado de forma confidencial su salida a bolsa a principios de 2024, más de un año después de descartar una oferta para salir a bolsa mediante una fusión con una empresa de cheque en blanco (SPAC, sigla en inglés). Ese acuerdo la habría valorado en US$ 9 mil millones.

Allaire tenía 23,1% del poder de voto antes de la oferta, seguido por un fondo de General Catalyst con 8,9% y filiales de IDG Capital con 8,8%, mostraron los documentos.

La salida a bolsa fue liderada por JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs. Las acciones cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo CRCL.