Dólar empieza levemente a la baja en sesión de alta expectativa ante los inminentes anuncios arancelarios de Trump

El dólar arrancó levemente en baja los negocios de este miércoles 2 de abril, el "Día de la Liberación" de Donald Trump, cuyos anuncios llegarán con el mercado ya cerrado. La situación ha despertado en los inversionistas un afán de vender la moneda de Estados Unidos, ante la eventualidad de una postura más indulgente por parte del mandatario.

La divisa caía $ 1,2 a $ 946 tras la apertura del mercado cambiario chileno, luego de cerrar a la baja la sesión previa en el registro de Bloomoberg. El dollar index, un indicador del dólar global, retrocedía 0,1% hasta los 104,1 puntos.

Continúa lo que ha sido tendencia esta semana. El rendimiento del treasury a dos años se deslizaba a nuevos mínimos desde octubre -por la mayor demanda de renta fija- y el oro tanteaba nuevos récords. Los futuros de Wall Street caían y el índice VIX de volatilidad de opciones retomaba las alzas tras darse ayer un respiro.

Atención "divisas commodity"

Los anuncios del Presidente Trump tendrán lugar a las 17:00 (hora de Chile) en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Esto significa que hoy tanto el mercado chileno como la bolsa estadounidense se moverán por expectativas, ya que a esa hora estarán cerrados.

"Las divisas de alto beta (más sensibles a las fluctuaciones del mercado) repuntaron anoche, lo que podría indicar que EEUU optará por una tarifa plana en lugar de aranceles específicos por país, siendo ligeramente más indulgente. Pero también se ha informado que sigue en pie la posibilidad de un enfoque arancelario personalizado, y hoy vemos sobre todo riesgos al alza para el dólar global, especialmente frente a las divisas commodity", advirtió ING en su reporte diario de mercado cambiario.

Sí el cobre ofrecía un apoyo, aunque menguante, al peso chileno. El futuro Comex subía 0,3% a US$ 5,05 por libra, moderando un alza mayor a US$ 5,10, mientras que el futuro de Londres no mostraba cambios relevantes.

De acuerdo con lo informado por medios de prensa estadounidenses, Trump está planeando un arancel del 20% sobre la mayoría de las importaciones, pero también está considerando un sistema escalonado con diferentes tasas, o bien un enfoque personalizado. No se descarta que la exclusión de algunos sectores sensibles, para minimizar el impacto en los productores y consumidores estadounidenses.

"Nuestra opinión sigue siendo que hoy dominan los riesgos de depreciación para todas las divisas frente al dólar. Es posible que EEUU intente anunciar hoy medidas más duras antes de reducirlas finalmente, lo que aún podría forzar una rotación de posiciones hacia el dólar y el yen japonés, con las divisas de alto beta sufriendo el mayor impacto", elaboró ING.

Sorpresas en el informe ADP de nóminas privadas, que se conocerá a las 9:15 horas de Chile, podrían influir en la compraventa de dólares a nivel mundial.