Los 15 países que estarían en la mira de los aranceles de Trump, a horas del “Día de la Liberación”

Quedan solo horas para que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie sus tan esperados aranceles recíprocos, medidas que profundizarían la guerra comercial global y que tiene a los países y mercados en vilo por conocer su tamaño y alcance.

Denominado como el “Día de la Liberación”, se espera que durante la tarde de este miércoles 2 de abril el mandatario entregue detalles de las barreras arancelarias desde el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

A pesar de que no se han entregado detalles concretos acerca de a cuáles países, de cuánto serán y qué importaciones se gravarán, el mismo Presidente mencionó el lunes que serían “a todos los países” y recíprocos, “así que les cobramos lo que nos cobren, pero estamos siendo más amables que ellos”.

Sin embargo, hace dos semanas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevista con Fox Business se refirió a los “15 sucios”, es decir, el 15% de países que tienen los aranceles más altos y grandes volúmenes comerciales con EEUU. Si bien no se ha explicitado cuáles son estas naciones, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, mencionó al mismo medio que el foco es el grupo que le vende más de lo que le compra a la mayor economía del mundo.

De acuerdo con las cifras de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, en 2024 la brecha comercial fue de US$ 1,2 billones (millones de millones) y aumentó 17% con respecto a 2023.

También, el déficit de bienes y servicios fue del 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en dólares corrientes en 2024, frente al 2,8% del año anterior.

Por país, se registraron déficits en bienes y servicios con China por unos US$ 295,4 miles de millones; la Unión Europea con US$ 235,6 miles de millones; México con US$ 171,8 miles de millones; Vietnam (US$ 123,5 miles de millones), Irlanda (US$ 86,7 miles de millones), Alemania (US$ 84,8 miles de millones), y Taiwán (US$ 73,9 miles de millones).

Le siguen Japón por US$ 68,5 miles de millones, Corea del Sur, Canadá, India, Tailandia, Italia, Suiza, Malasia, Indonesia, Francia, Austria,y Suecia.

Según los datos del reporte, el déficit con la UE aumentó US$ 26.900 millones en 2024 y con Taiwán otros US$ 26.100 millones.

Al contrario, las naciones que registraron superávits comerciales con Estados Unidos fueron Países Bajos por US$ 55,5 miles de millones; América del Sur y Central por US$ 47,3 miles de millones; Hong Kong (US$ 21,9 miles de millones), Australia (US$ 17,9 miles de millones) y Reino Unido (US$ 11,9 miles de millones).

Por su parte, Países Bajos aumentó su saldo positivo en US$ 12.700 millones en 2024.

Los más expuestos

Varias de estas naciones ya enfrentan aranceles por parte de EEUU. China con un 20% a sus importaciones, mientras que México y Canadá con un 25% tuvieron una prórroga para los bienes que sean exportados al país. Además, del impuesto de 25% a acero y aluminio y el anuncio de 25% a todos los vehículos no fabricados en Estados Unidos.

Justamente, México es el país más vulnerable a los aranceles automotrices, seguido por Eslovaquia, Corea y Japón.

En el caso del arancel recíproco, impactaría a los países dependiendo de su nivel y la dependencia de las exportaciones a EEUU, explicó el economista jefe del grupo de Capital Economics, Neil Shearing.

De esta manera, los más expuestos serían México, Canadá y Vietnam, ya que tienen la mayor proporción de su PIB vinculado al comercio con el mercado estadounidense. “El efecto previsto del aumento de los aranceles en Estados Unidos es la razón principal por la que prevemos que Canadá entrará en recesión este año y que la economía mexicana se estancará. En todo caso, los riesgos para estas previsiones son a la baja”, indicó Shearing en su nota.

Para China, Japón y la Eurozona las exportaciones estadounidenses representan cerca del 2% o 3% del PIB. Así, por ejemplo, con un arancel del 10%, se prevé se reduzca entre 0,1 y 0,2 punto porcentual del Producto regional. No obstante, el economista indicó que es crucial ver cómo interactúan los aranceles específicos del sector con los recíprocos a nivel de país. De acumularse, sus efectos se agravarán tanto en el mismo Estados Unidos como en otras economías.