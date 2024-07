Extranjeros vuelven a la carga contra el peso con US$ 6.700 millones apostados a la depreciación de la moneda local

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los grandes institucionales extranjeros siguen remeciendo al mercado cambiario local, apostando a la depreciación del peso chileno a un ritmo constante en los últimos días, a medida que las estrategias de carry trade buscan anticiparse a una semana poblada de anuncios de política monetaria.

La posición neta de los no residentes se cifró en US$ 6.735 millones contra el peso, según cifras al jueves publicadas por el Banco Central. Es el monto más alto desde el 17 de abril apostado a la depreciación de la divisa local, gracias a una inyección de alrededor de US$ 2.600 millones sólo durante julio.

"Estas posiciones persisten básicamente porque la economía chilena está mostrando un desempeño peor en términos relativos que el resto del mundo y buena parte de nuestros socios comerciales", dijo a el director de risk modeling & economic advisory de Deloitte, Patricio Jaramillo.

"Esto hace que la productividad relativa de los sectores transables y no transables de la economía generen una presión de depreciación del peso chileno en el mediano plazo, lo que se ve potenciado por fenómenos financieros como la evolución del precio de commodities clave para la economía chilena (como el cobre o el petróleo), además de la toma de posiciones de no residentes que ven estas oportunidades", elaboró.

Tendencias del carry

En medio de estas apuestas, el precio del dólar subió a cerca de $ 960 este lunes. Los movimientos ocurren previo a una semana clave en términos de política monetaria. Este miércoles el Banco de Japón (BoJ, sigla en inglés), la Reserva Federal y el Banco Central de Chile darán a conocer sus anuncios de tasas.

A diferencia de las ventas que afectaron al peso durante el primer trimestre de este año, la ola actual viene acompañada de una profunda depreciación también de las divisas más influyentes de Latinoamérica y que son habituales objetivos de carry trade: el peso mexicano y el real brasileño.

El término "carry trade" se refiere a la práctica de financiarse en jurisdicciones con tasas bajas, para aprovechar rentabilidades de depósitos en otras donde los tipos son más elevados. El yen japonés ha sido una habitual divisa de fondeo para estas operaciones, pero ya está incorporando la expectativa de que el BoJ volvería a subir sus tasas históricamente bajas.

Eduardo Moutinho, analista de mercados de Ebury, señaló que "la apreciación del yen y su impacto en las divisas de alto rendimiento es evidente, aunque su efecto en el peso chileno ha sido menor en relación con otras divisas latinas con tipos de interés más elevados. En consecuencia, el principal factor que afectó al peso en este frente fue el aumento del flujo hacia activos seguros".

También estimó que "el margen para la sorpresa en los próximos pasos del Banco Central es limitado. Los mercados o bien ya han descontado este movimiento, o bien por otras razones ya ni siquiera buscan posicionarse en el peso. El cambio de política de la Fed, especialmente cuándo y cuánto recorte los tipos de interés, será más importante".

Desde Deloitte, Jaramillo estimó que "en general, vamos a ver volatilidades de corto plazo asociadas al ajuste de las tasas de política monetaria en el mundo, emergiendo las oportunidades de arbitraje o de carry trade".