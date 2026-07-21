IPSA se acerca a los 11.000 puntos y se acopla al optimismo global pese al recrudecimiento de las tensiones comerciales y la guerra en Irán

La Bolsa de Santiago operaba con ganancias a medio día de este martes, en línea con el buen desempeño de los mercados internacionales, mientras los inversionistas optaban por centrarse en las expectativas de resultados corporativos y el repunte de las tecnológicas, dejando en segundo plano las nuevas amenazas comerciales entre Estados Unidos, Canadá y China.

A media jornada, el IPSA avanzaba 0,66% hasta los 10.969,74 puntos. Entre las mayores alzas destacaban Itaú Chile, con un incremento de 2%, seguido por Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), que subía 1,5%. En contraste, Mallplaza lideraba las caídas del selectivo con un retroceso de 1,4%.

En Wall Street predominaba el apetito por riesgo. El Nasdaq encabezaba los avances con un alza de 1,41%, impulsado por el buen desempeño del sector tecnológico, mientras que el S&P 500 ganaba 0,92% y el Dow Jones avanzaba 0,83%.

El impulso también se reflejaba en Europa, donde los principales índices cerraron en terreno positivo. El FTSE 100 de Londres subió 0,58%, el DAX alemán avanzó 0,66% y el CAC 40 de París ganaba 0,28%.

Predomina el apetito por riesgo

El ánimo positivo se instaló pese al regreso de la guerra comercial a la agenda. La Casa Blanca amenazó con imponer un arancel adicional de 50% a ciertos productos canadienses, mientras que China evalúa restricciones a las exportaciones de modelos de inteligencia artificial y semiconductores hacia Estados Unidos, en respuesta a posibles nuevas limitaciones desde Washington.

Sin embargo, por ahora los inversionistas parecen privilegiar otros factores. Las expectativas de sólidos resultados de las grandes tecnológicas, las compras de oportunidad en el sector de semiconductores y las esperanzas de un eventual alto al fuego entre Estados Unidos e Irán impulsaban las bolsas globales.

En Asia, los mercados cerraron con fuertes ganancias. El Nikkei japonés, el Kospi surcoreano y el CSI 300 chino subieron más de 3%, apoyados también por el rally de las acciones ligadas a los chips. Samsung Electronics avanzó más de 6% tras anunciar una nueva unidad de negocios enfocada en robótica e inteligencia artificial, mientras que TSMC ganó cerca de 4% ante expectativas de un aumento de precios para 2027.

En las materias primas, el cobre retomaba su tendencia alcista y subía cerca de 3% en el Comex, hasta US$6,53 la libra, mientras que el oro avanzaba 1,39% y la plata escalaba más de 4%.