Las claves que movieron al IPSA en 2023 y las historias que marcaron el año bursátil local

Un rally que anotó precios históricos, correcciones y una posterior recuperación por sobre los 6.000 puntos marcaron el desempeño del S&P IPSA en 2023.

Para los analistas, el selectivo local -que creció un 17,79% en el año pasado- se vio influido por factores internacionales y nacionales, pero con un denominador común: la inflación.

“Por la parte internacional, se destacaron los efectos asociados a los mercados accionarios relacionados con las decisiones de tasas de los bancos centrales y las perspectivas de recuperación de la economía de China”, dijo el analista de Bci Corredor de Bolsa, Francisco Domínguez.

El optimismo por un recorte en las tasas de la Fed inició el alza del IPSA, que anotó su máximo histórico de 6.432,76 puntos. Mientras que los signos de una inflación persistente inició una caída del índice hasta los 5.407 puntos el 31 de octubre.

“Ahuyentaron a los inversionistas: en cada reunión de la Fed que venía, había alzas de tasas”, explicó el operador de renta variable en Vector Capital, Jorge Tolosa.

De la mano de mejores perspectivas de inflación en EEUU, el IPSA tuvo una recuperación. Desde los 5.407 puntos alcanzados en octubre, cerró el año en 6.197.

“Con la idea de que la inflación estaba más bien controlada y con las valorizaciones de las compañías bastante castigadas se dio una recuperación, registrada principalmente desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre”, señaló Tolosa.

Bci apuntó que las acciones del sector de energía habrían impulsado al IPSA: “Engie Energía Chile, Colbún y Enel Chile obtuvieron importantes retornos”, destacó Domínguez.

Esto generó “una importante disponibilidad hídrica en la matriz de generación y una relevante capacidad de generación ERNC del sistema”, detalló Domínguez.

El sector sanitario también destacó en 2023 y “tras los resultados del plebiscito de diciembre, se disiparon de forma relevante diversos riesgos relacionados a la industria”, concluyó.

SQM: la influencia de los precios del litio y el acuerdo con Codelco

Comenzó el 2023 con un precio de $ 63.610 en las acciones de su serie B (SQM-B), tras dos años de bonanza producto los precios récord del litio. Junto con Albemarle, logró posicionarse como una de las mayores empresas del segmento en el mundo. Su peak del año lo logró el 31 de enero de 2023 a $ 71.812.

Sin embargo, el precio de litio bajó drásticamente de su máximo histórico alcanzado en 2022 de US$ 84.524 por tonelada a US$ 13.485 en el último cierre, impactando en el valor de los títulos de la empresa.

A lo anterior, se sumaron factores internos. El primero de ellos fue el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio, el 20 de abril pasado. La sesión siguiente al anuncio, SQM-B se desplomó 14,69% a $ 52.979 por acción y borró más de US$ 3.300 millones en capitalización bursátil.

Salvo un peak de $ 63.574 en julio, el resto de 2023 parecía estar marcado por una tendencia bajista para SQM, tocando piso en los $ 41.404. Sin embargo, el anuncio de un acuerdo con Codelco de cara a la Estrategia Nacional del Litio a pocos díasdel fin de 2023 -sumado al eventual término de los procesos constitucionales- hizo que la acción repuntara.

Tras anunciar el acuerdo, SQM-B cerró el año en los $ 52.650.

Para algunos, la acción debería mantener una senda de crecimiento. “Tenemos un precio objetivo 2024 estimado de $65.000 por acción y está presente en nuestro portafolio fundamental”, apuntó el analista de Bci Corredor de Bolsa, Francisco Domínguez.