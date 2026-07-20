Patrimonio de fondos mutuos sigue al alza y se consolida sobre US$ 100 mil millones por sexto mes consecutivo

Patrimonio de fondos mutuos sigue al alza y se consolida sobre los US$ 100 mil millones por sexto mes consecutivo.

La industria de fondos mutuos sigue superando sus récords de tamaño. Durante junio, el patrimonio efectivo del segmento promedió $ 98,4 billones (millones de millones), su cifra más alta de la historia, equivalentes a US$ 108.975 millones, según la Asociación Administradora de Fondos Mutuos (AFM).

Asimismo, los activos administrados aumentaron 8,91% durante la primera mitad del año, anotando una racha de seis meses consecutivos por sobre los US$ 100 mil millones, cifra alcanzada por primera vez en su historia durante enero.

Por clases de activos, la renta fija concentró el 74% del patrimonio de la industria, manteniendo la tendencia de los últimos años.

Los fondos de deuda de corto plazo -duración menor a 90 días- se mantuvo como la principal categoría, administrando $ 33,9 billones, equivalentes al 34,4% del total.

Le siguieron los fondos de deuda de más de 365 días (23,1%), los fondos de deuda de menos de 365 días (16,4%), y los balanceados (15,3%).

En el ranking de AGF, Banchile mantuvo el liderazgo con un patrimonio de $ 22,05 billones y una participación de mercado de 22,4%. Le siguieron Santander Asset Management ($ 17,29 billones, un 18,3% de la industria), y Bci, con $ 12,28 billones o 12,6% del segmento.

8,9 % crece la industria en 2026

Apuestas internacionales

En cuanto al destino final de las inversiones, el 87% se concentró en Chile, equivalente a $ 85,08 billones, mientras que la apuesta internacional representó el 13% restante.

El sesgo local de los portafolios fue impulsado por la renta fija, donde el 70,7% de los recursos se mantuvo en instrumentos nacionales, como depósitos a plazo, bonos bancarios y pagarés del Banco Central.

Pese a la preferencia, la exposición internacional se continúa expandiendo. La inversión al exterior aumentó cerca de 12% en el último trimestre, concentrada en acciones y cuotas de fondos extranjeros

La principal región receptora es América del Norte, con un 48%, seguida por Europa y Asia Central (12%) y Asia Pacífico (11%). A nivel de países, Estados Unidos, Brasil, Taiwán, China y Corea del Sur figuran como los mayores mercados.

La apuesta extranjera también lideró en rentabilidades. Medido a 12 meses, las acciones de Asia Emergente lideraron en retornos con un promedio de 40,36%, seguido por las bolsas de mercados emergentes (36,45%).

La renta variable chilena no se quedó atrás y alcanzó el tercer mejor desempeño con 35% en la de alta capitalización bursátil.