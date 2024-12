El avance del 27% en el precio del oro se destaca en un 2024 mixto para los mercados de metales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El oro se encamina a una de sus mayores ganancias anuales en el primer cuarto de este siglo, con un avance del 27%, impulsado por la flexibilización monetaria de Estados Unidos, riesgos geopolíticos sostenidos y una ola de compras por parte de los bancos centrales.

Si bien el lingote ha disminuido desde la arrolladora victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, sus ganancias durante 2024 aún superan a la mayoría de las demás materias primas. Los metales básicos han tenido un año mixto, mientras que el mineral de hierro se ha desplomado y los problemas del litio se han profundizado.

Los variados resultados a lo largo de 2024 ponen de relieve la ausencia de un único factor determinante que haya dirigido la suerte del complejo, al tiempo que ponen de relieve cómo les puede ir a los metales, tanto básicos como preciosos, el próximo año. Para 2025, los inversionistas se centran en la incertidumbre en torno a la política monetaria estadounidense, las posibles fricciones derivadas de la presidencia de Trump y los esfuerzos de China por reactivar el crecimiento.

Las fuertes ganancias del oro este año, que han visto al metal establecer una sucesión de récords, pueden indicar un posible cambio en la dinámica del mercado, dado que se han producido a pesar de un dólar estadounidense más fuerte y un aumento de los rendimientos reales de los bonos del Tesoro, ambos típicamente vientos en contra.

El metal precioso ha sido “tan notable como implacable, lo que lo convierte en mi mayor sorpresa de mercado en 2024”, dijo en una nota David Scutt, analista de StoneX Group Inc. "El juego del oro parece haber cambiado".

La otra cara de la moneda

Otros metales han tenido problemas en gran parte debido a la prolongada desaceleración económica de China.

El índice LMEX de seis metales en la Bolsa de Metales de Londres va camino de registrar una modesta ganancia anual, con una demanda china más débil compensada por destellos de estrés en la oferta -especialmente en cobre y zinc- que pueden persistir hasta 2025.

El mineral de hierro se ha desplomado debido a que la débil actividad de la construcción sumió a la industria siderúrgica de China, la más grande del mundo, en una crisis con poco alivio a la vista. Los futuros en Singapur han bajado aproximadamente un 28% durante 2024.

El litio, utilizado para fabricar baterías, está en camino de sufrir una segunda fuerte caída anual, ya que un grave y continuo exceso de suministro global se vio agravado por las turbulencias en la industria de los vehículos eléctricos.

En las operaciones del lunes, el oro al contado cotizaba tempano a US$ 2.622,73 la onza, en comparación con un máximo de octubre de más de US$ 2.790; los futuros del mineral de hierro subían un 2% a US$ 100,85 la tonelada en Singapur; y el cobre subió un 0,2% a US$ 9.000 la tonelada en la LME.