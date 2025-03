El oro supera los US$ 3.100 la onza en nuevo récord y apunta a su mejor trimestre en casi cuatro décadas

Los precios del oro subían por sobre los US$ 3.100 la onza el lunes y alcanzaron un máximo histórico, ya que las preocupaciones sobre la posible aceleración de la inflación por los aranceles estadounidenses encaminaban al activo de refugio seguro hacia su mejor trimestre desde 1986.

El lingote extendía su notable remontada, que ya ha permitido que el metal gane alrededor de un 18% en lo que va del año.

El oro al contado subía un 1,1% a US$ 3.117,43 la onza a las 0935 GMT, tras haber tocado un récord de US$ 3.128,06 anteriormente. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 1,1% a US$ 3.149,60.

El lingote subió más de un 27% el año pasado debido a que varios factores alcistas, incluido un contexto de política monetaria favorable y sólidas compras por parte de los bancos centrales, se combinaron para enviar a los inversores hacia este activo de refugio seguro.

En los gráficos técnicos, el índice de fuerza relativa del oro se sitúa por encima de 77, lo que indica que el mercado está sobrecomprado, pero los analistas han dicho que el impulso ha desafiado cualquier lógica estándar de dónde se posicionan los precios.

"El alza del oro refleja la ansiedad generada por los aranceles. El temor a que estos aranceles limiten el crecimiento, lo que podría conducir a resultados económicos más bajos, está impulsando al oro", afirmó Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

Se espera que Trump anuncie aranceles recíprocos el 2 de abril, mientras que los aranceles a los automóviles entrarán en vigor el 3 de abril.

Una combinación de otros factores, incluidas las apuestas sobre recortes de tasas, las compras de los bancos centrales y la demanda de fondos cotizados en bolsa, han contribuido al récord del lingote, que no rinde intereses.

En el frente físico, la demanda de oro en India se mantuvo lenta la semana pasada debido a los precios récord y a que los joyeros estaban ocupados cerrando cuentas para el año financiero, mientras que la mayoría de los otros centros asiáticos también vieron disminuir el interés de compra.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,2% a US$ 34,17 la onza, el platino ganaba un 1% a US$ 993,15 y el paladio sumaba un 0,5% a US$ 976,75. Los tres metales se encaminaban a ganancias mensuales.