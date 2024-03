Goldman anticipa una recuperación de los precios de las materias de primas con las bajas de tasas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las materias primas avanzarán este año a medida que los bancos centrales de Estados Unidos y Europa tomen medidas para reducir las tasas de interés, lo que ayudará a respaldar la demanda industrial y de consumo, según Goldman Sachs Group Inc.

Las materias primas pueden tener un rendimiento del 15% durante 2024 a medida que los costos de endeudamiento bajen, la manufactura se recupere y los riesgos geopolíticos persistan, dijeron analistas como Samantha Dart y Daan Struyven en una nota del 24 de marzo. El cobre, el aluminio, el oro y los productos petrolíferos pueden subir, según el banco, que también destacó la necesidad de que los inversores sean selectivos ya que las ganancias no serían universales.

Las materias primas han logrado un avance modesto en el primer trimestre: el crudo se fortaleció, el oro alcanzó un récord y el cobre superó los US$ 9.000 por tonelada o US$ 4,08 por libra. Las autoridades tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos como del Banco Central Europeo han señalado su intención de reducir los costos de endeudamiento este año a medida que la inflación disminuye. Además, China ha manifestado un mayor apoyo a su recuperación.

"Encontramos que los recortes de tasas de Estados Unidos en entornos no recesivos conducen a precios más altos de las materias primas, con el mayor impulso para los metales (cobre y oro en particular), seguidos por el petróleo crudo", dijeron los analistas. "Es importante destacar que el impacto positivo sobre los precios tiende a aumentar con el tiempo, a medida que se filtra el impulso de crecimiento proveniente de condiciones financieras más flexibles".

La perspectiva cautelosamente alcista de Goldman se hace eco de los comentarios de otros observadores del mercado. Las materias primas están entrando en un nuevo repunte cíclico ayudado por una oferta más ajustada y una recuperación de la economía global, dijo Macquarie Group Ltd. a principios de este mes. Jeff Currie , ex jefe de investigación de materias primas de Goldman y ahora de Carlyle Group LP, también ha pronosticado ganancias a medida que la Reserva Federal reduzca las tasas. Por otra parte, JPMorgan Chase & Co. destacó el potencial alcista del oro.

Entre las previsiones de fin de año de Goldman, el cobre se estima alcanzará los US$ 10.000 la tonelada o US$ 4,53 por libra, el aluminio en US$ 2.600 la tonelada y el oro en US$ 2.300 la onza, lo que sería un récord nominal. Los metales básicos cotizaban por última vez cerca de US$ 8.886 la tonelada y US$ 2.310 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que el lingote se acercaba a los US$2.167 la onza.

"A mediano plazo, seguimos manteniendo una visión constructiva sobre el oro respaldada por una eventual flexibilización de la Reserva Federal, que debería reactivar de manera crucial la compra de ETF, en gran medida inactiva", dijeron los analistas, refiriéndose a los flujos de fondos negociados en bolsa.

Por el contrario, y destacando su llamado a un enfoque selectivo, el banco se mantuvo bajista en cuanto a las perspectivas para los metales para baterías como el níquel, el cobalto y el carbonato de litio. "Creemos que es demasiado pronto para poner un final decisivo a estos respectivos mercados bajistas", dijeron los analistas.

Si bien la Fed dejó las tasas de interés sin cambios la semana pasada, los funcionarios mantuvieron su perspectiva de tres recortes este año. Aún así, un indicador de la inflación estadounidense que se publicará en los próximos días -la medida preferida de la Reserva Federal para medir las presiones subyacentes sobre los precios- probablemente se mantuvo incómodamente alta en febrero.