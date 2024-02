Controlador de Moneda presenta resultados a diciembre de 2023 y destaca rendimiento de acciones chilenas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La compañía financiera brasileña Patria Investments, propietaria de la chilena Moneda Asset Management, publicó este jueves sus resultados correspondientes a 2023.

La firma de origen brasileño reportó ingresos netos por US$ 118,4 millones al cuarto trimestre del año pasado, y aumentó su patrimonio bajo gestión a US$ 31.800 millones al 31 de diciembre de 2023, esto es, un 17% más que los US$ 27.200 millones de 2022.

Además, obtuvo ganancias por US$ 147,7 millones por concepto de comisiones, un 14% más que los US$ 130 millones de 2022.

En cuanto a retornos para sus inversionistas, las utilidades distribuibles ascendieron a US$ 70,5 millones en el cuarto trimestre de 2023, o US$ 0,47 por acción, y a US$ 187,8 millones en todo el año, o US$ 1,26 por acción.

En esta línea, Patria anunció un dividendo trimestral de US$ 0,399 por acción, el cual se pagará el próximo 8 de marzo.

Rendimiento en Chile

En su presentación de los resultados, el CEO de Patria, Alex Saigh, destacó el rendimiento de la estrategia en acciones chilenas.

“Las estrategias de nuestro vertical de renta variable pública también generaron fuertes ganancias, con las estrategias pan-Latinoamericanas rindiendo casi un 29% en US$ y las estrategias de renta variable chilena rindiendo más de un 18% en moneda local durante todo el año”, sostuvo el ejecutivo

A cuentas generales, el CEO de la firma apuntó que “estoy muy satisfecho con el rendimiento de Patria en 2023”.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en los tres años transcurridos desde nuestra salida a bolsa y entusiasmado con las oportunidades que tenemos por delante”, añadió.