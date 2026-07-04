AFP Cuprum valora que propuesta de fondos generacionales "recoja varias de las mejores prácticas internacionales"

El gerente general de la administradora ligada a Principal, Martín Mujica, espera que el proceso de consulta ayude a contribuir a una mejor implementación de la medida.

En una primera reacción, y pendiente de un análisis en mayor profundidad, el gerente general de AFP Cuprum, Martín Mujica, valoró la propuesta de fondos generacionales que la Superintendencia de Pensiones puso en consulta este viernes.

El máximo ejecutivo de la administradora ligada a Principal señaló que "la transición a los fondos generacionales es uno de los mayores desafíos que ha tenido el sistema de pensiones, desde su creación. Por lo mismo, y dado que estamos a menos de un año de que entren en operación los fondos generacionales, valoramos que se ponga en consulta una propuesta de régimen de inversiones".

Agregó que "si bien se trata de un modelo de inversión nuevo para los fondos de pensiones, como grupo contamos con vasta experiencia en fondos generacionales (o Target date funds), y es precisamente por eso que valoramos que la propuesta del regulador recoja varias de las mejores prácticas internacionales para maximizar la pensión de chilenos, objetivo central de los sistemas de pensiones".

Mujica cerró con que espera que el proceso de consulta que inició el regulador y que termina el 31 de julio, "contribuirá a un mejor diseño para la implementación de los fondos generacionales".