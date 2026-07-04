AFP Cuprum valora que propuesta de fondos generacionales "recoja varias de las mejores prácticas internacionales"
El gerente general de la administradora ligada a Principal, Martín Mujica, espera que el proceso de consulta ayude a contribuir a una mejor implementación de la medida.
Noticias destacadas
En una primera reacción, y pendiente de un análisis en mayor profundidad, el gerente general de AFP Cuprum, Martín Mujica, valoró la propuesta de fondos generacionales que la Superintendencia de Pensiones puso en consulta este viernes.
El máximo ejecutivo de la administradora ligada a Principal señaló que "la transición a los fondos generacionales es uno de los mayores desafíos que ha tenido el sistema de pensiones, desde su creación. Por lo mismo, y dado que estamos a menos de un año de que entren en operación los fondos generacionales, valoramos que se ponga en consulta una propuesta de régimen de inversiones".
Agregó que "si bien se trata de un modelo de inversión nuevo para los fondos de pensiones, como grupo contamos con vasta experiencia en fondos generacionales (o Target date funds), y es precisamente por eso que valoramos que la propuesta del regulador recoja varias de las mejores prácticas internacionales para maximizar la pensión de chilenos, objetivo central de los sistemas de pensiones".
Mujica cerró con que espera que el proceso de consulta que inició el regulador y que termina el 31 de julio, "contribuirá a un mejor diseño para la implementación de los fondos generacionales".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
Caja Los Andes concreta la segunda inversión de su fondo en la startup chilena Wheel The World
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
Concesionaria del Aeropuerto de Santiago pierde demanda contra el MOP por sobrecostos en construcción del terminal
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete