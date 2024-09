Bancada Diputados PPD-independientes pide a Boric ley corta de pensiones con aumento de la PGU a $ 250 mil y la creación de seguro de longevidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La bancada de diputados PPD-independientes pidió al Presidente Gabriel Boric presentar un proyecto de ley corta que incorpore el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil y la creación de un Seguro de Longevidad para la cuarta edad que permita eliminar la actual tabla de mortalidad.

A través de un comunicado, señalaron que la solicitud se da a través de un proyecto de resolución donde se plantea que "resulta totalmente atendible separar la reforma estructural al sistema previsional, de un eventual aumento de la PGU, en un monto de al menos $250 mil".

"Resulta totalmente atendible el separar la reforma estructural al sistema previsional de un eventual aumento de la PGU, reajustándolo a la cifra de al menos de $250 mil. Lo anterior, a través de la provisión transitoria de los recursos en la Ley de Presupuestos para 2025, y con un compromiso del Ejecutivo de presentar durante el primer semestre de ese año, un proyecto de ley que provisione los recursos de manera permanente", consignó la propuesta de los parlamentarios.

El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, explicó que "estamos solicitando aumentar en $ 36 mil el monto que reciben hoy día nuestros adultos mayores por concepto de PGU, desanclándolo del debate de la reforma previsional que hoy día se encuentra en el Congreso".

Ulloa añadió que "entendemos que la reforma previsional del Gobierno ha perdido fuerza". El parlamentario se refirió a que el proyecto de ley original del Ejecutivo destinaba seis puntos a solidaridad y hoy "lo que se está discutiendo en el Congreso, en el Senado es prácticamente un 1 a 5 (1 a solidaridad, un 2 a un fondo de reparto y un 3 a capitalización individual)".

El diputado sostuvo que "esta reforma previsional no va a ser una reforma integral, tal como quiere la inmensa mayoría de los chilenos. Llamamos a hacer un debate sincero sobre esta materia, pero al mismo tiempo, no desatender esta importante urgencia para cientos y miles de adultos mayores que no pueden seguir esperando el debate político".

Por su parte, su par independiente y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, afirmó que la iniciativa de la bancada se da "mientras este debate de la reforma continúe atrapado, encapsulado en el Senado, ninguna persona que hoy tenga PGU va a poder ver incrementada sus pensiones".

Además, Bianchi insistió en que "es urgente que todas las personas que hoy día estén jubiladas, tengan un incremento inmediato cercano al 20%, mediante la corrección de la tabla de mortalidad, y la creación de un Seguro de Longevidad".

En tanto, la diputada del PPD, Helia Molina, manifestó que "quiero que quede bien claro que nosotros no estamos en contra de la propuesta de reforma previsional que está proponiendo el Gobierno, sino que hemos sido un factor de apoyo y de propuestas permanentes para poder avanzar. La derecha no quiere ceder, no quiere que haya fondos solidarios, no quiere que los pensionados que hoy día están ganando poco puedan mejorar sus pensiones. Entonces, yo creo que es muy importante lo que estamos proponiendo en el sentido de separar la PGU de lo que es la tramitación de la ley".