Bárbara Figueroa (PC) asegura que "tanto o más relevante" que cómo se distribuye el 6% es cómo intervenir la industria de AFP

Tanto al interior de la derecha como también en algunos sectores del oficialismo, la reforma de pensiones está tensionando las distintas posturas sobre en qué medida se debería avanzar en cambios al sistema previsional.

En la oposición, Chile Vamos y el Partido Republicano se han enfrentado por la posibilidad de llegar a un eventual acuerdo en el Senado de cara a la votación del proyecto de ley en enero en dicha corporación.

En tanto, en el oficialismo también hay inquietud respecto del supuesto cauce que estaría tomando la negociación.

Durante el comité central del Partido Comunista este fin de semana, dirigentes de esa tienda política le manifestaron sus reparos a la titular del Trabajo, Jeannette Jara.

Según la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, la secretaria de Estado -que milita en el PC- les comentó cómo avanza el proceso. "En eso somos absolutamente respetuosos, tampoco era meterle presión de oye, cuéntanos todo el detalle. Sí nos interesaba tener opinión de primera fuente por parte de la ministra, pero después a cada uno le toca jugar el rol", expresó Figueroa en "32 minutos", del pódcast La Cosa Nostra.

En esa línea, la secretaria general del partido señaló que "vamos a insistir y seguimos persistiendo y por eso decimos que esto tiene que avanzar en torno a lo que fue la propuesta original del Ejecutivo, no nos pongamos tan creativos en el Congreso. Te van a decir, tenemos que negociar, tenemos que ver, tenemos que ceder, sí, pero hay que ver cómo se sigue desarrollando este proceso".

La expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refería a la idea de "el acuerdo por el acuerdo o un acuerdo que permita sentar bases para poder seguir construyendo reformas más estructurales. Ahí está el desafío para nosotros".

Figueroa manifestó que "cómo logramos que esto en la lógica de sacarlo adelante, que es una urgencia y una necesidad, no termine transformándose en una espada de damocles que al final del día digamos, con esto terminamos consolidando el sistema".

La representante de la colectividad aseguró que "por eso es tan clave no generarnos una falsa expectativa. En esto puede uno compartirlo o no, pero me parece que tiene que ser absolutamente claro que hoy con esta iniciativa de ley no estamos generando un cambio de paradigma absoluto ni estamos terminando con el actual sistema. Sembrarnos esa expectativa es hacernos daño".

Líneas rojas

Dentro de la conversación, Figueroa reconoció que "acá hay líneas rojas". En ese contexto, apuntí a que "un tema trascendental es la división de la industria. Tanto o más relevante que la cotización, cómo se distribuye finalmente el 6% es cómo tu intervienes una industria que es absolutamente como hermética".

La secretaria general del PC añadió que "todas las distorsiones finalmente es porque el sistema no tiene intervención y hoy dividir la industria permite abrir esa puerta".

A su juicio, esa es la razón de por qué "no están de acuerdo los que defienden el sistema de AFP con ese debate y por eso no es un debate tan público". En esa línea, apuntó a que "todos estamos hablando de si es 5, que si es 3, que si es 2, que si es 0,5, si... pero tanto o más relevante que eso es cómo también a la propia industria de las AFP -que no garantiza seguridad social- comenzamos a intervenirla". Esto, aseguró, con el fin de "ir construyendo con las bases de un sistema con capitalización individual, pero también con solidaridad, las bases de un sistema distinto".