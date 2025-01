Pensiones: Coloma lamenta atraso en ingreso de indicaciones, pero asegura que "es hora de la verdad"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un día más para ingresar las indicaciones se tomará el Gobierno para afinar detalles legislativos de las modificaciones a la reforma previsional en el Senado.

Esto, luego de que el Ejecutivo le comunicara al presidente de la comisión de Trabajo de dicha Corporación, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), que necesitaba algunas horas adicionales para presentarlas el martes en vez del lunes. Esto, mientras el cronograma inicial establecía que la fecha límite para ingresarlas era este lunes 13 de enero a las 12:00 horas.

"Las indicaciones se iban a presentar el día de hoy a las 12 y, finalmente, el Gobierno llamó para decir que no las tenían listas, que necesitaban más tiempo y las podían presentar mañana (martes). Habría sido muy positivo que no se hubiera retrasado este proceso; claramente no es una buena noticia, pero veremos qué pasa", señaló Coloma.

Sobre el retraso en la entrega de indicaciones, agregó: “no es una buena noticia, pero lo importante es al final que lleguen, revisarlas y ver si coinciden con el diagnóstico de subir las cotizaciones al 6%, igualar la pensión de una mujer y hombres al mismo ahorro y cotización, mejorar a los sectores medios que cotizaron muchos años y con malas tasas de reemplazo y mejoras sustanciales en la competencia de las administradoras para reducir los costos para los afiliados y mejorar la rentabilidad".

Con todo, el parlamentario concluyó que "es la hora de la verdad (...) Espero que no retrase la discusión. Nosotros, en todo caso, como comisión, tenemos un compromiso de despacharlo en el mes de enero y lo vamos a hacer. Ahora, obviamente, eso no obsta que vamos a estudiar en detalle cada una de las indicaciones".

Rechazo a la idea de un plebiscito

Además, Coloma se refirió a la idea que ha surgido por parte de voces del oficialismo de hacer un plebiscito para definir el destino de las AFP, vale decir de si debieran existir o no, se consulte a la ciudadanía a través de las urnas. "Me parece bien extraño esto que, cuando estamos en una negociación respecto de llegar a un buen acuerdo en materia de pensiones, justo aparezca esta propuesta que lo que busca es diluir y retrasar el debate mediante su máxima politización", puntualizó Coloma.

En ese sentido, criticó: "Es claro entonces que aquí hay dos almas del Gobierno y cuesta entender con quién tiene uno que conversar".