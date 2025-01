Gobierno pide plazo adicional para indicaciones de la reforma previsional y las ingresaría mañana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Para hoy a las 12:00 horas estaba establecido el plazo para el ingreso de indicaciones de la reforma previsional.

Sin embargo, distintas fuentes señalaron a DF que el Ejecutivo habría pedido un plazo adicional y que las ingresaría mañana martes, lo que habría sido ya informado al presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

Todo esto, en medio de la búsqueda de un acuerdo por la reforma de pensiones.

El Ejecutivo estaría afinando la redacción y detalles de los cambios a la iniciativa en base a las conversaciones que han existido con los parlamentarios, lo que no debiera influir sobre el calendario de votación establecido. Así, si las ingresa mañana, debería comenzar a votarse en comisión este miércoles, como estaba establecido.

83% del Panel UC respalda idea de que la reforma de pensiones incluya mayor competencia entre AFP y reduzca comisiones

La ministra vocera de Gobierno subrogante, Aisén Etcheverry, sostuvo que "se está trabajando en las indicaciones y es por eso que se solicitó extender el plazo para su presentación al día de mañana, esto fue acordado, pero me gustaría aclarar que esta expansión no altera el proceso de tramitación, y por lo tanto seguimos con la meta de poder construir y tener este acuerdo durante el mes de enero de este año, porque las jubiladas y jubilados no pueden esperar".

La portavoz (s) de La Moneda añadió que "este es un acuerdo que se ha trabajado durante meses con apoyo técnico, con generosidad política y que hoy día está en sus últimos minutos de negociación". Etcheverry señaló que los equipos estuvieron "trabajando todo el fin de semana con el objetivo de construir un acuerdo".

"Esta vez se han encontrado caminos que son factibles para ambas partes. Siempre lo he dicho, soy optimista, creo en el trabajo, creo en la buena fe y por lo tanto espero que las indicaciones que haga llegar el gobierno a la comisión, que en un principio iba a ser hoy día, tengo entendido que a lo mejor lo hacen mañana, da lo mismo, entre hoy día y mañana, espero que se hagan cargo de todas esas conversaciones", sostuvo el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, en entrevista con Radio Duna.

Respecto del avance de las tratativas, el parlamentario señaló que "para nosotros hay claridad, las conversaciones han sido siempre claras respecto por dónde pueden ir las cosas, por dónde no. Nosotros hemos cedido, ellos han cedido y creemos que hay razonables puntos de acuerdo para sacar esto adelante. (...) tengo fe que el Gobierno presente rutas e ideas que hemos conversado en innumerables conversaciones".