Diputado Guillermo Ramírez (UDI) sobre reforma previsional: “No estamos de acuerdo para introducir reparto” en la cotización adicional

Aún no termina el receso parlamentario, pero algunos actores políticos ya retomaron la discusión sobre el proyecto de reforma de pensiones.

El miércoles 6 de marzo, en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado comenzará la tramitación de la reforma previsional.

El diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, indicó a T13 Radio que la posición de su partido frente a la cotización adicional de 6% es no incluir elementos de reparto.

“Nosotros estamos de acuerdo con elementos de solidaridad, por ejemplo, para paliar el tema de las lagunas previsionales. Pero no estamos de acuerdo con introducir reparto y eso ha trancado la discusión", dijo.

Añadió que el debate se debe centrar "en si se justifica y si tiene sentido incorporar reparto a nuestro sistema de pensiones”, sostuvo el diputado UDI.

“El Gobierno cree que sí, pero no ha sabido explicar por qué. No han sabido explicar por qué -para ellos- la verdadera solidaridad se hace a través del reparto, y no a través de la PGU o con otras herramientas”, criticó Ramírez.

Este lunes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, regresó de sus vacaciones y asistió al comité político organizado por la Presidencia, con miras a planificar la estrategia de la reforma previsional en el Senado.