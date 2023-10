Ministra Jara y reforma de pensiones: "la fecha de las indicaciones se va a definir en función de cuando logremos llegar a ese acuerdo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este miércoles, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió directamente al plazo de las indicaciones al proyecto de ley de reforma de pensiones y a las razones de su postergación, luego de que venciera la fecha que se había autoimpuesto el Gobierno de fines de septiembre, tal como había anunciado en entrevista con DF.

Tras visitar la sexta versión de la Expo Inclusión, la secretaria de estado señaló que “nosotros esperábamos presentar las indicaciones a fines de septiembre, porque, como ustedes saben, es evidente que se acerca prontamente un plebiscito constitucional y hubiésemos querido haber tenido resuelto el tema antes de este evento”.

Bajo ese contexto, la autoridad añadió que “la realidad política indica que ha sido más difícil aún de lo que hubiésemos pensado” y destacó que “el Presidente nos ha encargado no dejar de hacer ninguna gestión a fin de intentar tener el acuerdo, para que la mejora de las pensiones puedan convertirse en una realidad”.

Con todo, la jefa de la cartera de Trabajo y Previsión Social reiteró que están intentándo alcanzar ese consenso y que “la fecha de las indicaciones se va a definir en función de cuando logremos llegar a ese acuerdo, para lo cual necesitamos que la oposición también se sume”.

Así, la ministra Jara afirmó que "el Presidente de la República nos ha encomendado agotar todas las gestiones, hacer lo imposible para que esto ocurra, pero se necesita también del otro sector: de la oposición".

"No basta con la sola voluntad del Gobierno"

El proyecto de ley de reforma de pensiones lleva casi 11 meses entrampado en la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, esto debido a la falta de acuerdo que ha existido entre los distintos sectores políticos.

En esa línea, la ministra advirtió que “no basta con la sola voluntad del Gobierno y no basta solamente con que se ceda desde un sector”, y añadió que “si no se cede nada desde la oposición (…) la verdad es que es bien difícil que haya reforma previsional, porque la reforma previsional no se puede hacer para que las pensiones mejoren en treinta años más”.