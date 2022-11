Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones: "Esta no es una reforma en contra de nadie, sino a favor de la gente”

Esta es la tercera propuesta de reforma previsional en la que el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, participa como técnico del Estado. Asegura que se trata de un proyecto de ley “técnicamente sustentado”, y que “no es una reforma en contra de nadie, sino a favor de la gente”.

Por ello, confía en su avance en el Congreso y asegura que no solo habrá interés de las AFP y nuevos agentes en entrar al nuevo modelo que propone el Gobierno, sino que serán al menos siete los Inversores de Pensiones Privados (IPP) que darán inicio al nuevo sistema, además del Inversor de Pensiones Público Autónomo (IPPA).

“Las carteras de inversiones que tienen las AFP tienen un valor en dinero muy alto, por lo tanto, todas debieran transformarse en IPP o vender su cartera a un tercero, porque nadie tira el dinero a la basura. No veo que hombres de negocios no vayan a entrar a disputar este mercado. Si hoy no lo hacen es solo porque las barreras de entrada son muy altas”, afirma categórico.

En entrevista con DF, Macías aborda las críticas al proyecto y el nuevo rol que asumirá el regulador de pensiones en el sistema, ahora con un componente contributivo nuevo y solidario. Para ello contará con una dotación adicional de 16 funcionarios y un presupuesto en régimen de $ 890 millones.

“La Superintendencia tiene 41 años de experiencia. Tenemos muy buena gente en todas las áreas, lo que nos ha permitido regular y supervisar el sistema en todos los contextos”, dice.

-¿Cuál crítica al proyecto le molesta más?

-La que dice que este nuevo componente colectivo solidario, el Seguro Social del 6%, prácticamente se perderá. No es que la plata se vaya a ningún lado, sino que se reparte de manera distinta. Ese tipo de crítica muestra desconocimiento de cómo está construido este componente colectivo, porque tiene una gobernanza muy sólida y también son clarísimos los beneficios que otorga.

-¿Puede el Gobierno comprometer beneficios similares al alza de aportes en capitalización individual?

-Aquí hay costos y beneficios. En la capitalización individual uno esperaría aumentar su pensión en 60%, pero eso ocurriría en 45 años. Esperar ese tiempo dimensiona la gran ventaja que tiene el sistema solidario que permite aumentar pensiones ahora a los actuales pensionados. Creo que le hace bien al país tener una combinación de capitalización individual y solidaridad.

-¿Por qué se debe separar el negocio de la industria (soporte e inversión) ahora?

-Centralizar las funciones implica ahorrar muchos costos. Las AFP gastan al año aproximadamente US$ 300 millones en actividades de soporte. Si se centraliza, se puede operar a más bajo costo para las personas. Un ejemplo de ello es la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) donde que el costo por afiliado es 18 veces menor que en la AFP.

Regulador 2.0

-De aprobarse el proyecto, ¿cuáles serán sus preocupaciones iniciales?

-Primero, la transición para que se lleve a cabo en forma rápida y ordenada. Lo más fuerte será el mes 25, cuando ocurra el traspaso de una arquitectura a otra.

¿Por qué se determinó un plazo de solo 24 meses?

-Aquí no se piensa partir de cero. Existen empresas tecnológicas en Chile y en el exterior que prestan el servicio de soporte y que seguramente estarán muy interesadas en participar en una licitación de este tipo. El Administrador Público Autónomo (APA) tiene la obligación licitar al sector privado en los primeros 25 meses. Eso nos asegura que va a operar con eficiencia.

-¿Qué alcances tendrá la supervisión del APA y el IPPA y por que se aumentaron las multas de 15 mil UF a 75 mil UF?

-El rol que cumple la Superintendencia es exactamente el mismo que tiene hoy sobre las AFP. En cuanto a las multas, se ha estimado que el monto máximo de sanción es bajo en comparación internacional y también frente a agencias locales (como la Comisión para el Mercado financiero, CMF)

-Tendrán ventaja competitiva el IPPA sobre los IPP, por acceso a información del APA?

El APA tiene prohibición legal de entregar cualquier información. Es un delito y las sanciones son muy fuertes, por lo tanto, dificulto que ocurra.

-Y por administrar dos fondos (10% y 6%) y no solo uno, como los otros IPP?

Creo que nadie puede, a priori, señalar cuál va a ser la actividad dominante. Lo único que sabemos es que el stock acumulado en 40 años, lo gestionan las siete AFP que pueden transformarse en IPP. Para irse al IPPA, las personas tienen que tomar la decisión de trasladarse o también trasladarse a un nuevo IPP que no sea una ex AFP. Por lo tanto, no creo que el IPPA tenga una gran ventaja de partida.

-En los últimos casos y tras el fallo de la corte en el caso Habitat, ¿como actuara la superintendencia, frente a las últimas cartas enviadas por AFP a afiliados y respecto a la información de los IPP y el IPPA?

-Acá se reciben 900 campañas y se cuestionan, corrigen o prohíben un 8%, históricamente. La Superintendencia acata, por supuesto, lo que dice la Corte Suprema. Sin embargo, sigue revisando todas las campañas que llegan, y si lo que han dicho desinforma a sus afiliados o contiene información falsa, el regulador no puede quedar impedido de fiscalizar. Tenemos que ser muy cuidadoso en el uso de la herramienta.

Tablas Unisex para atacar brecha de género.

-¿Está de acuerdo con la tabla unisex?

El fondo del tema acá, es que hay un problema que se llama “brecha de género” y las mujeres, solo por el hecho de vivir más, están discriminadas con menores pensiones. Técnicamente es correcto, pero socialmente no es correcto y por eso se corrige. Y ojo, en el proyecto de 2017 y en el proyecto 2018, había complementos a la mujer por la brecha de género. No se cambiaba la tabla, pero se les compensaba por la diferencia. El proyecto actual también toma eso, iniciativa que ha sido transversal a nuestro proyecto.

-¿Debe el sistema de pensiones solucionar esto?

Históricamente siempre hemos visto los problemas del sistema, como que están fuera. Las mujeres tienen hijos y no trabajan, no cotizan y se retiran del mercado porque tienen que hacer labores de cuidado y viven más ¿Entonces, por qué vamos a tener que resignarnos a realidad? Creo que hay cosas que evidentemente no puede solucionar el sistema de pensiones, pero me gustaría que las mujeres, lo mismo que los hombres, tengan atención a un problema está ahí y que podemos solucionar. La sociedad tiene que hacer un esfuerzo por sacar esa desigualdad de una vez y tenemos que dejar de pensar de forma tan individualista. Y entonces en este caso yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo que eso esté solucionándose dentro del sistema.