Ministro Grau respalda a subsecretario de Pesca: "Ha hecho un trabajo histórico y lo que corresponde es solucionar el problema"

Este domingo en el programa Mesa Central de T13, el ministro de Economía, Nicolás Grau, respaldó al subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien el miércoles pasado entregó a la Comisión Mixta que debatía la cuota de fraccionamiento para la merluza, cifras erróneas.

La autoridad técnica informó en esa oportunidad que la industria en 2024 había pescado un 61%, por debajo de la cuota asignada, lo que habría determinado que esta instancia redujera la cuota a 52%, dejando un 48% para la pesca artesanal.

El error fue alertado por el gerente general de la pesquera PacificBlue -propietaria de Blumar-, quien señaló que la cifra real era cercana al 93% y advirtió que este resultado podría implicar el cierre de la operación en Chile.

El ministro Grau, explicó que se trató de un “error del equipo técnico” de la subsecretaría, que consideró un informe anterior que contenía cifras de la pesca industrial de la merluza hasta septiembre de 2024 y no al cierre del año y adelantó que junto con Salas irán a la próxima semana a la Comisión Mixta a presentar la cifra correcta y actualizada.

Grau señaló que la ley de fraccionamiento es para 22 pesquerías, entre ellas, la merluza, jurel, sardina, anchoveta, reineta y congrio y que en 21 se avanzó en un acuerdo “transversal y transparente” que fue aprobado por 136 votos a favor en la Cámara y una abstención, y por 40 votos a favor en el Senado y uno en contra.

“Tenemos por primera vez en la historia de este país un acuerdo amplio, transversal y discutido de forma totalmente transparente. En 21 de las 22 pesquerías ya tenemos un acuerdo que va a fortalecer al sector artesanal en todas estas pesquerías, sin poner en riesgo el desarrollo del sector industrial”, afirmó el ministro.

Solucionar el problema

El ministro Grau recalcó que tiene una buena evaluación del trabajo del subsecretario, “que ha logrado conseguir algo histórico de articulación de esta naturaleza” y que, si bien es “un error importante, pero es un error acotado” y que se puede solucionar.

“Mi juicio es que el subsecretario, más allá del error, ha hecho un trabajo que ha permitido un avance histórico en esta materia y lo que corresponde a él y a mí en conjunto, porque nosotros trabajamos en equipo, es solucionar las consecuencias de ese error”.

Para ello, dijo que concurrirán juntos a la sesión de la Comisión Mixta del próximo martes, para la cual fueron citados, donde presentarán el dato correcto -que ya se sabe- y posteriormente participarán en la discusión respecto de cómo se puede solucionar.

“La forma más simple de solucionarlo sería repetir la votación que no quieren. Aquello no es tan fácil porque requiere unanimidad, es una prerrogativa de ellos y nosotros solo podemos sugerir, en caso que eso no ocurra, otras maneras”, dijo.