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Adidas presenta “Trionda Final”: el balón para los últimos partidos del Mundial 2026

Su diseño dorado, con la tecnología Connected Ball, busca homenajear a las ciudades sedes -Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York- de la fase decisiva.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 15:50 hrs.

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<p>Adidas presenta “Trionda Final”: el balón para los últimos partidos del Mundial 2026</p>

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