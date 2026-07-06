Adidas presenta “Trionda Final”: el balón para los últimos partidos del Mundial 2026
Su diseño dorado, con la tecnología Connected Ball, busca homenajear a las ciudades sedes -Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York- de la fase decisiva.
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La empresa alemana a cargo de proveer a la FIFA de los elementos deportivos para sus competiciones, Adidas, presentó este lunes el balón oficial para las semifinales y final de la Copa del Mundo 2026: Trionda Final.
El balón es radicalmente diferente en cuanto al diseño que se ha usado en la competición, con los colores de los tres países anfitriones, México (verde), Canadá (rojo) y Estados Unidos (azul). Ahora, el balón será dorado, como un “símbolo de que se acerca el desenlace en la búsqueda del trofeo más importante a nivel de selecciones”, según detallaron desde la marca.
Además, se complementa con vivos en colores negro, rojo y rosa, y de gráficos inspirados directamente en la identidad de las ciudades anfitrionas que albergarán el cierre de la competencia: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York. Desde Adidas buscan “realzar los momentos más importantes del fútbol internacional mediante una identidad visual audaz y sofisticada”, detallaron en un comunicado.
En términos de funcionalidad, el balón conserva las mismas innovaciones técnicas del modelo Trionda normal, es decir, junto con la tecnología Connected Ball para el registro de datos en tiempo real con ayuda de la inteligencia artificial. Esta herramienta ya ha marcado polémica durante la competición.
El cambio de balón iniciará el martes 14 de julio con la primera semifinal y permanecerá hasta el encuentro de clausura el domingo 19 de julio. Además, será utilizada para el partido que definirá el tercer lugar.
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