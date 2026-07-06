La eliminación de México y Brasil en el Mundial frustran las esperanzas de un auge en las ventas de cerveza

Según Morgan Stanley, AB InBev, fabricante de Corona y Skol, es la empresa "más expuesta", dadas sus ventas en los dos países latinoamericanos, mientras que Heineken también tiene una exposición "significativa".

Los aficionados de Brasil y México se despertaron este lunes con la amarga sensación de haber sufrido derrotas aplastantes en la Copa Mundial de la FIFA.

Es probable que dos de las mayores compañías cerveceras del mundo -Anheuser-Busch InBev SA y Heineken NV- también lo noten.

Los analistas de Morgan Stanley, liderados por Sarah Simon, dijeron que existe el riesgo de que las ventas del tercer trimestre en América Latina no alcancen las expectativas después de que A Seleção y El Tri fueran eliminados del torneo el domingo, y en el proceso se esfumaron las esperanzas de un auge en el consumo de cerveza que se podría haber esperado si hubieran avanzado hacia la final del 19 de julio.

“Creemos que la concentración del aumento en el volumen de ventas de cerveza proviene de partidas de larga duración”, escribieron los analistas en una nota a sus clientes.

Según Morgan Stanley, AB InBev, fabricante de Corona y Skol, es la empresa "más expuesta", dadas sus ventas en México y Brasil, mientras que Heineken también tiene una exposición "significativa".

Las acciones de ambas compañías se desplomaron el lunes: AB InBev cerró con una caída superior al 4% en Bruselas y Heineken retrocedió un 1,4% en Ámsterdam.

Mientras tanto, Constellation Brands, distribuidora de Corona y Modelo en Estados Unidos, cayó un 5,9% en Nueva York, al igual que Boston Beer y Molson Coors Beverage. Por su parte, Ambev SA, filial brasileña de AB InBev, descendió un 3,5% en São Paulo.

Brasil fue eliminado del torneo por Noruega tras un doblete de Erling Haaland. Esta es la primera vez que Brasil no alcanza los cuartos de final de la Copa del Mundo desde 1990, cuando cayó ante una Argentina capitaneada por Diego Maradona. Por su parte, México fue derrotado por Inglaterra en un emocionante partido con cinco goles en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Para Simon y los demás analistas de Morgan Stanley, la temprana eliminación de Brasil probablemente tendrá un mayor impacto que la de México, dado su mayor mercado cervecero y las mayores expectativas que tenía de cara al Mundial.

“Consideramos que este impacto negativo se debe principalmente a la ausencia de un crecimiento incremental que se habría producido si alguno de los dos equipos hubiera avanzado más en la competición”, escribieron.

La atención se centra ahora en la selección estadounidense, que se enfrenta a Bélgica el lunes. Alrededor del 20% de los ingresos de AB InBev provienen de Estados Unidos, país que ha tenido un buen desempeño en el torneo hasta el momento y recibió un respiro cuando el delantero Folarin Balogun fue autorizado a jugar después de que el Presidente Donald Trump presionara para que se anulara un penalti en su contra.

Pero no está claro en qué medida eso compensará la pérdida de ventas de cerveza en Latinoamérica.

“Dada la corta historia futbolística del país, el beneficio que supone el consumo de cerveza a largo plazo en Estados Unidos está menos probado y podría deparar una sorpresa positiva si el equipo continúa progresando, sobre todo teniendo en cuenta el contexto del país anfitrión y la magnitud del mercado cervecero estadounidense”, escribieron los analistas de Morgan Stanley.