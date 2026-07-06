La UEFA arremete contra la FIFA por suspender la sanción a Balogun por tarjeta roja tras la presión de Trump: "Ha cruzado una línea roja"
"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable", dijo el organismo del fútbol europeo.
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El organismo del fútbol europeo, la UEFA, arremetió contra la decisión de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a la FIFA para pedirle que revisara el caso, al afirmar que el organismo rector del fútbol mundial había "cruzado una línea roja" y socavado la integridad del juego.
Balogun marcó el domingo su tercer gol del Mundial en el partido que Estados Unidos ganó por 2-0 ante Bosnia, pero recibió la tarjeta roja en la segunda parte por pisar con la bota el tobillo del bosnio Tarik Muharemovic, lo que obligó al equipo coanfitrión a disputar el resto del partido de fase eliminatoria con un jugador menos.
"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable", dijo la UEFA en un comunicado el lunes. "Cuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición queda socavada".
Trump había pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la tarjeta roja de Balogun, que habría suspendido automáticamente al jugador para el duelo de octavos de final del lunes contra Bélgica.
Sin embargo, la FIFA suspendió la aplicación de la sanción por un período probatorio de un año, sin anular la tarjeta roja.
La sorprendente medida ha puesto bajo los focos el proceso disciplinario de la FIFA y provocó una airada respuesta de Bélgica.
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