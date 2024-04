Anglo dice no a BHP, Alphabet y Microsoft impulsan a Wall Street, mientras el cobre sigue ganando terreno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La oferta de BHP no fue suficiente. El directorio de Anglo American rechazó la propuesta de adquisición de BHP, acusando -entre otros puntos- que el valor que se daba a la empresa (US$ 39.000 millones) no reflejaba las perspectivas para el cobre hacia adelante.

Independiente de que avance o no en su intento por adquirir Anglo, la oferta de BHP ha despertado al mercado al buen momento que vive el cobre y las expectativas de una mayor demanda y mayor precio hacia adelante.

El metal anota una nueva alza esta mañana y supera los US$ 10.000 por tonelada en Londres y se acerca a los US$ 4,60 por libra en Chicago. El cobre acumula un alza de 11,5% en lo que va del mes. El alza del cobre, con un dólar que opera plano, ayudaría a dar más fortaleza al peso chileno.

Fuera del cobre, también es una sesión positiva para los metales y otros commodities. El oro avanza 0,81%, mientras el aluminio, el níquel, y la plata avanzan más de 1%.

Pero las protagonistas de la jornada son las acciones tecnológicas, de la mano de Alphabet y Microsoft, después de presentar ayer cifras mejores a las previstas. Ambas empresas están mostrando ya resultados efectivos de sus inversiones en Inteligencia Artificial. Microsoft reportó que sus empresas clientes han estado dispuestos a pagar un precio mayor por el uso de su asistente de IA. Alphabet incluso anunció su primer pago de dividendos, y un plan de recompra de acciones por US$ 70.000 millones.

Las acciones de Alphabet suben 11,55% antes de la apertura, mientras nombres como Microsoft y Amazon suben en torno a 3%-4%, preparando a los futuros de Wall Street para una apertura al alza.

Pero el impulso será puesto a prueba por el nuevo escenario que amenaza con configurarse en Estados Unidos, con una economía que se desacelera, mientras las presiones inflacionarias se mantienen. “Adiós al soft landing”, “la esperanza de un recorte de tasas de la Fed se desvanece” rezan algunos de los titulares esta mañana.

El primer cálculo del PIB del primer trimestre de EEUU mostró una desaceleración mayor a la esperada (1,6% vs 2,5%), mientras el índice preferido por la Fed para seguir el rumbo de la inflación. El índice de precios del gasto personal (PCE) en su medición subyacente arrojó un alza trimestral de 3,7%, desde el 2% que había marcado en el último trimestre de 2023. Hoy el mercado recibirá la medición del PCE subyacente correspondiente a marzo, y podría agravar los temores a una presión inflacionaria mayor.

Otro activo importante esta mañana es el yen. La moneda japonesa roza ya los 157 por dólar, después de que el Banco de Japón optara por mantener la tasa de interés en cero, en lugar de avanzar con un alza a 0,1%. La volatilidad aumenta a la espera de una intervención cambiaria.

En Chile, los primeros en declarar su impuesto a la renta reciben desde hoy sus devoluciones (si corresponde). En nuestro podcast especial de esta semana los invitamos a pensar en cómo invertir este ingreso extra, y -en general- cómo armar sus portafolios personales. Conversamos con Catherine Ruz, socia directora de Grey Capital. Aunque ustedes ya inviertan, estoy segura de que aprenderán algo nuevo de nuestra conversación. ¡No se la pierdan!

Diario Financiero presenta hoy una amplia cobertura de lo que ayer uno de los encuentros más tensos entre el empresariado y el Gobierno. El titular destaca el llamado del presidente Boric a los acuerdos y el anuncio de metas de crecimiento, creación de empleo y la sorpresa de una reforma al sistema político.

