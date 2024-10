Bolsas bajan levemente, mientras el dólar saca músculos entre mayores apuestas a favor de Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los mercados mostraban este miércoles números levemente en el terreno negativo, mientras los inversionistas trataban de digerir las nuevas proyecciones de crecimiento mundial que publicó ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la avalancha de resultados corporativos de esta semana.

El dólar, por su parte, marcaba su nivel más alto desde agosto frente al resto de las divisas mundiales, en un fenómeno que de acuerdo al Financial Times se llama Trump Trade. La apuesta de los mercados es que la probabilidad de que el candidato republicano se imponga en las elecciones del 5 de noviembre es cada vez más alta, lo que junto a un crecimiento que no parece mermar en Estados Unidos, le da espacio al dólar para seguir fortaleciéndose. Un analista en Madrid decía hoy que “el mercado ya empieza a poner precio a la llegada de Trump a la Casa Blanca”. El Polymarket de hoy le daba una chance del 64%, frente al 36% de Kamala Harris.

Los futuros de Wall Street mostraban caídas en torno al 0,3%, mientras que las bolsas europeas atravesaban el mediodía con pérdidas en torno al 0,5%. En Japón los ánimos eran algo mejores, luego de que en la bolsa de Tokio se produjera el mayor debut desde 2018, con la acción del Metro de esa ciudad subiendo casi 48% en sus primeras transacciones. En el resto del mundo, los inversionistas miraban a los bonos del Tesoro americano, que llegaba al 4,3% de rentabilidad, descontando la posibilidad de que la Fed sea menos agresiva en sus próximos recortes de tasas.

La preocupación de los analistas le volvía a dar aire al oro, que nuevamente marcaba un máximo histórico: subía 0,4% hasta los US$ 2.770 la onza. La tesis de The Economist es que el oro trata de alertar al mundo de que la situación geopolítica es sumamente delicada y que los precios aún no lo reflejan, por lo que convendría ser muy cautos al momento de tomar posiciones en las bolsas. El resto de las materias primas registraba pérdidas, con el petróleo perdiendo un 0,9% hasta los US$ 75 el barril, y el cobre bajando un 0,8% hasta los US$ 4,34 la libra, lo que podría anticipar una apertura alcista para el dólar en Chile.

El diagnóstico del FMI tampoco ayudó mucho al ánimo de los inversionistas. El organismo liderado por Kristalina Georgieva no solo bajó las perspectivas de crecimiento global para el próximo año, sino que además alertó por el efecto de las guerras y del proteccionismo en la economía mundial.

Diario Financiero titula hoy con fondo canadiense eleva participación en Hortifrut a más del 60% tras desembolsar US$ 237 millones. Además, a casi dos años del Capítulo 11, Latam toca la campaña de apertura y sella su aterrizaje en la bolsa de Nueva York.

ATENTOS A: