Caída de Nvidia arrastra a futuros de Wall Street

Going Bananas! La frase significa “volverse loco”; y la venta de una banana por US$ 6,2 millones nos dice mucho sobre el estado del mercado y la liquidez existente. Justin Sun, fundador de la blockchain Tron, adquirió la instalación “Comedian”, una banana pegada en una pared por el mencionado monto en una subasta en Sotheby’s. Sun dice que adquirió un “meme, un momento cultural” y que pagará en su criptomoneda.

Nvidia decepciona al mercado. Vale preguntarse si hay razones para ello, pero lo cierto es que la baja de hasta 5% de la acción fuera de operaciones de mercado mostró que los inversionistas no vieron con buenos ojos su reporte de resultados.

Antes de la apertura las acciones de Nvidia recortan su caída a 3%, pero arrastran con ellas a los futuros de Wall Street tras una sesión negativa en Asia marcada por las bajas en el sector de tecnología, especialmente semiconductores. También vemos a los índices europeos en rojo, influenciados además por la escalada armamentística entre Rusia y Ucrania.

Las cifras en sí mismas no explican la reacción del mercado esta mañana. Con US$ 35.100 millones, Nvidia casi duplicó sus ingresos en el tercer trimestre y las utilidades superaron 8% lo esperado por los analistas. Una explicación para la caída de la acción es que los ingresos previstos para el cuarto trimestre estuvieron en el rango bajo de las expectativas (US$ 37.500 millones vs hasta US$ 41.000 millones previstos). Pero a medida que pasan las horas más analistas destacan la fuerte demanda y crecimiento del negocio de la empresa que está en el corazón de la IA.

Quizás los inversionistas solo buscaban una excusa para salir de algunas posiciones, en medio de una creciente incertidumbre geopolítica. Ucrania es el epicentro de la preocupación. EEUU y los aliados europeos de Ucrania están acelerando la entrega de armas y apoyo financiero, mientras Rusia y Ucrania escalan el uso de misiles y armas.

Ucrania disparó misiles británicos de largo alcance hacia territorio ruso, en respuesta a una ofensiva aérea y en terreno de fuerzas rusas en ciudades ucranianas. Los ataques rusos incluyen el lanzamiento de un misil de alcance intercontinental.

El petróleo y el oro suben en reacción al mayor riesgo geopolítico. El barril de crudo sube más de 1% y el Brent avanza ya a los US$ 74.

Quienes ven al bitcoin como un nuevo “oro”, es decir como activo refugio contra la inflación y riesgo geopolítico, explican el avance de la criptomoneda a la tensión en torno a Ucrania. El bitcoin rompe la barrera de los US$ 97.000, haciendo posible que alcance los US$ 100.000 antes de fin de año. Más probable es que el alza se explique por las promesas de Trump de hacer de EEUU la “capital global de cripto”.

Los titulares internacionales destacan los cargos que hizo la Fiscalía de Nueva York contra Gautam Adani, el presidente del conglomerado indio Adani Group y una de las mayores fortunas del mundo. El empresario es acusado de pagar sobornos por hasta US$ 265 millones al gobierno indio para ganar contratos de energía solar. La empresa habría levantado hasta US$ 3.000 millones en capital para desarrollar los proyectos ocultando los supuestos sobornos a los inversionistas. Adani rechaza los cargos, pero su empresa se vio obligada a cancelar una nueva emisión de deuda.

DFSUD destaca hoy que China busca aumentar presencia en el Caribe; y Nicaragua le confiará la construcción de un puerto en el país.

Diario Financiero reporta en su titular que Acciona Energía activa estrategia que considera venta de activos y en Chile contrata a JPMorgan para evaluar opciones. También en la portada se destacan las advertencias que hizo el Banco Central en el Informe de Estabilidad Financiera, incluyendo el llamado a la prudencia fiscal y el posible mayor requerimiento de capital a la banca.

