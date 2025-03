Futuros de Wall Street extienden sus avances previo a la apertura y el dólar marca un nuevo repunte tras decisión de la Fed

El mercado está en busca de dirección. Tras el entusiasmo inicial que generaron las palabras de Jerome Powell, los índices operan mixtos. La Fed cumplió con la tarea de calmar el nerviosismo. Si bien reconoció que el escenario es “altamente incierto”, se mostró dispuesta a actuar con nuevas bajas de tasas de interés de ser necesario.

Wall Street reaccionó con alzas de más de 1%. Las acciones en Asia siguieron la pauta en la apertura, pero el ánimo se desinfló con el paso de las horas y vimos caídas en Japón y Hong Kong. Las acciones europeas operan también mixtas. Mientras los futuros de los índices estadounidenses extienden los avances. El dólar marca un nuevo repunte.

Dos puntos del mensaje de la Fed son claves en la aparente calma que vuelve al mercado. Si bien en sus perspectivas los banqueros centrales ajustaron a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2025, 2026 y 2027 (ver gráfico), elevaron la inflación esperada para este año. Aunque para algunos esto suena a “estanflación”, la gran mayoría del mercado prefiere enfocarse en la creencia de Powell y la Fed que el efecto inflacionario del alza de aranceles será “transitoria” y la decisión del FOMC de mantener la proyección para la tasa de interés de 3,9% a un año y 3% en el largo plazo.

Este nivel de tasa implica al menos 50 puntos base de bajas para este año. Pero parte del mercado está apostando a que será necesario al menos 75 puntos base.

La idea de que la Fed deberá retomar las bajas de tasas se refleja en la tasa de los bonos del Tesoro. El rendimiento de los papeles a 2 años cae del 4% y la tasa de los bonos a 10 años cae a 4,22%, marcando una caída de 10 puntos base desde ayer.

Powell hizo mucho énfasis en que la economía llega en “buen pie” a este nuevo escenario generado por las políticas de Donald Trump.

Por su parte, el Presidente estadounidense declaró que la Fed debería recortar las tasas de interés, en reacción al alza de aranceles. “Hagan lo correcto. El 2 de abril es el Día de la Liberación en América”, declaró en Truth Social, tras la reunión del emisor y en referencia al día en que anunciará las denominadas “tarifas recíprocas”.

A pesar de la calma de la Fed (entendible que ese sea el discurso), continúa la incertidumbre respecto a cuál será el impacto mayor de estas alzas de aranceles. Es esperable una desaceleración del crecimiento, consecuencia de los mayores costos y precios, pero si las presiones inflacionarias se disparan, la Fed tendría una complicada tarea en justificar recortes agresivos de tasas.

Por lo pronto, la amenaza arancelaria ya genera efectos. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, declaró que invertirán “cientos de miles de millones de dólares” en EEUU en los próximos cuatro años para producir semiconductores y procesadores. Las acciones de Nvidia suben ya 1,8% antes de la apertura, empujando al Nasdaq.

Fuera de EEUU, la mirada al inicio de la sesión estará en Londres. Es el turno del Banco de Inglaterra de anunciar su decisión de política monetaria. Se cree que mantendrán la tasa sin cambios en 4,5%. Pero se querrá escuchar el análisis del BOE sobre la incertidumbre y la amenaza de las políticas de Trump.

Los metales también están entre los principales temas esta mañana. El cobre retoma las alzas en busca de retomar los US$ 10.000 toneladas alcanzados horas antes. En el Comex, el metal amplía su avance por sobre los US$ 5 por libra. Financial Times reporta en su edición que China está aumentando los subsidios para la exploración de metales y minerales críticos, incluyendo litio, cobre y oro. En el caso del cobre, China habría elevado en 32% la inversión en exploración en 2023, último año de cifras públicas.

Diario Financiero destaca el impacto de la amenaza arancelaria de Trump en el metal: EEUU acopia cobre chileno ante amenaza de alza de aranceles y Codelco prevé 50% más de ventas en primer trimestre.

ATENTOS A: