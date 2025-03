EEUU acopia cobre chileno ante amenaza de alza de aranceles y Codelco prevé 50% más de ventas en primer trimestre

73 % de las importaciones de cátodos de cobre en EEUU son de origen chileno.

Los compradores de cobre en Estados Unidos están anticipándose a los eventuales aranceles que el Presidente Donald Trump aplicaría sobre las importaciones del metal rojo. Tanto así, que la primera economía estaría ad portas de verse abastecida como nunca antes del commodity, cuyo principal proveedor es Chile.

Según consignó la agencia de noticias internacional Bloomberg, se espera que entre 100.000 y 150.000 toneladas métricas de cobre refinado lleguen a EEUU en las próximas semanas. De cumplirse los pronósticos, y si el volumen completo llega el mismo mes, la cifra superaría el récord histórico de 136.951 toneladas importadas en enero de 2022.

La contingencia ha generado que operadores de materias primas como Trafigura Group, Glencore Plc y Gunvor Group estén redireccionando hacia EEUU grandes volúmenes del metal que estaban destinados a Asia. La cantidad sería tan grande que se estarían reservando espacios de almacenamiento adicionales en Nueva Orleans y Baltimore para acomodar los envíos.

US$ 5,7 mil millones exportó Chile en cobre a EEUU en 2024.

“En términos prácticos, esta mayor demanda de EEUU desplaza a otros destinos y provoca mayores precios para el cobre en ese país que se transmiten al resto de los mercados. Además, debería esperarse que los inventarios en bolsas y de otro tipo se desplacen desde el resto del mundo a EEUU”, comenta el analista senior de Mercados e Industria de Plusmining, Juan Cristóbal Ciudad.

“Posiblemente el movimiento ocurra desde bodegas ubicadas en Asia y Europa”, dice el experto y agrega que empresas sin material comprometido posiblemente privilegien a EEUU.

Es que se abrió una ventana de oportunidad para los vendedores, toda vez que el diferencial de precios entre la bolsa de materias primas Comex de Nueva York y la Bolsa de Metales de Londres superó los US$ 1.200 por tonelada (ver recuadro).

Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, explica que se están anticipando las mayores importaciones en EEUU, pero marca que “si bien se pueden producir compras anticipadas y desviación en el suministro del metal desde otros mercados, lo relevante es seguir el comportamiento de China”, principal consumidor de cobre que capta el 60% de la demanda mundial.

“Las autoridades chinas anunciaron medidas para estimular el crecimiento hasta el 5% en 2025, lo que, por cierto, impulsará la demanda por cobre”, sostiene.

Lo anterior, según diversos análisis, refuerza la posibilidad de un déficit en el mercado mundial de cobre en 2025.

Ante la situación en EEUU, fuentes consultadas por Bloomberg advirtieron que los envíos mensuales a puertos chinos durante abril y mayo disminuirían hasta en un tercio en comparación con el mismo período del año pasado.

Un dato no menor: las solicitudes para trasladar cobre desde los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres en Asia alcanzaron su nivel más alto desde agosto de 2017.

Según Goldman Sachs, mientras se espera la aplicación de los aranceles, las importaciones estadounidenses de cobre podrían aumentar entre un 50% y 100% en los próximos meses.

Independiente de los aranceles, EEUU consume el doble del cobre que produce, por lo que necesita salir a comprar.

Incluso, Goldman Sachs y Citigroup anticipan que con tasas del 25% a las importaciones, que creen que se aplicarán hacia finales de año, los compradores estadounidenses del metal no tendrán otra opción que seguir comerciando más allá de sus fronteras. Si se quiere evitar el sobrepago, el momento es ahora.

Con Canadá (su segundo mayor proveedor de cobre) y México (el quinto) en plena guerra comercial tras las tasas aplicadas por Trump, la mirada de los compradores se ha dirigido a su mayor agente: Chile.

De hecho, el presidente del directorio de la cuprífera estatal chilena Codelco, Máximo Pacheco, confesó a Bloomberg que el mes pasado se reunió con clientes estadounidenses y que “todos piden más cobre”.

Solo por nombrar algunos, entre sus compradores con sede en EEUU la estatal cuentan con empresas como Southwire, AmRod, La Farga Copperwork, Atlantic Copper y Nexans. También tiene oficinas comercializadoras de cobre y subproductos en Delaware y Nueva York.

Para dimensionar: según datos de Plusmining, Chile representó el 73% de las importaciones de cátodos de cobre en 2024, siendo Codelco el principal exportador. Así, de las 600 mil toneladas “made in Chile” enviadas a EEUU el año pasado, 260 mil (43%) fueron producidas por la estatal. (La diferencia entre la cantidad total de exportaciones e importaciones de los gráficos -605 mil toneladas y 502 mil toneladas- se explica por el desfase en el tiempo de tránsito).

De todas formas, para satisfacer la demanda adicional, otras faenas productoras que exportan a EEUU podrían aprovechar la ventana, como Freeport-McMoRan (El Abra), BHP (Escondida y Spence) y Antofagasta Minerals (Antucoya).

La ola adicional de cobre que ya estaría llegando desde Chile, se sentirá principalmente en el puerto de Tampa, Florida, que recibió el 53% de las exportaciones chilenas del metal en 2024, seguido por el de Nueva Orleans en Los Ángeles (33%), Houston (8%) y Nueva York (6%).

Los aranceles podrían alterar la dinámica del comercio de cobre entre Chile y China, advierte Bloomberg. Si bien el gigante asiático captó el 53% de los envíos del metal chileno en 2024 y EEUU el 11,35%, en los últimos meses se ha dirigido más cobre chileno del habitual al país norteamericano, en desmedro de China, y mayores impuestos mantendrían dicho flujo elevado.

Metal cierra en US$ 5,1 la libra en EEUU y queda al borde de máximo histórico

Ante el acaparamiento de inventarios por un posible arancel de importación al cobre, los futuros del metal rojo subieron 1,66% a US$ 5,100 por libra al cierre de las cotizaciones del mercado Comex, de EEUU, quedando sólo marginalmente bajo el histórico cierre de US$ 5,106 visto el 21 de mayo de 2024. También están todavía a algo de distancia de alcanzar el récord intradiario, de US$ 5,2, registrado el año pasado.

En lo que va del 2025, el cobre Comex acumula un avance de 26,66%. La marca significa una inusual prima de 12,6% sobre la cotización en la Bolsa de Metales de Londres (BML), donde el futuro de cobre cerró la sesión en US$ 4,53 por libra. Los almacenes de la BML han visto un continuo desabastecimiento de inventarios en el último tiempo.“Claramente el gatillante del caos en el mercado de cobre en las últimas semanas ha sido el anuncio de aranceles. Eso desordenó al mercado en cuanto a que hubo que reposicionar cobre entre el mercado más importante, que es la BML, y el de EEUU”, dijo a DF el director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts.

Entre otros factores que han impulsado el precio al alza figuran una perspectiva de mayor demanda de commodities a nivel general ante los anuncios de estímulos en China y la pérdida de fortaleza del dólar a nivel mundial.