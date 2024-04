Futuros de Wall Street suben ante resultados de empresas, pero ¿podrá Elon Musk convencer al mercado?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

¿Podrá Elon Musk convencer al mercado de que su apuesta por Tesla es la correcta? Es una de las preguntas que dominan en el inicio de la sesión. Tesla reportará sus resultados tras el cierre. Las acciones de Tesla han caído casi 10% en los últimos cinco días, en medio de crecientes dudas en torno a la estrategia de la empresa en una industria cada vez más competitiva.

Las últimas decisiones de la empresa inyectaron aún más incertidumbre. La acción cayó a US$ 142 ayer, su menor valor en quince meses, tras anuncios de recortes de precios en varios países y reportes de despidos en el área de marketing.

Con los reportes de centenares de empresas en agenda esta semana, los mercados extienden las alzas tras el primer cierre positivo de Wall Street en seis días. Los futuros de Wall Street marcar avances moderados, con un dólar plano pero que apunta a una baja.

Sin embargo, las expectativas crecen para una intervención del BOJ hacia el fin de la semana, después de que el yen marcara una nueva baja frente al dólar. Fuera del sector cambiario, en Asia, el Hang Seng lideró con un avance de 1,92% con la mirada puesta en las empresas tecnológicas.

En Europa, el FTSE100 inglés tocó un nivel récord durante las primeras horas, en parte impulsado por la idea de un pronto recorte de tasas de parte del BOE. Algo similar sucede en Europa, donde todo apunta a que el BCE tiene el camino despejado para iniciar el relajamiento monetario en junio. La primera estimación del índice PMI de la Eurozona alcanzó su mayor nivel en un año, pero con un desempeño dispar. El sector servicios expandió su avance en la zona de crecimiento (52,9), el índice de manufacturas profundizó su caída en territorio de contracción (45,6).

Los inversionistas optan por concentrarse en las expectativas de una acción del BCE y los resultados de firmas en la región. Las acciones de Novartis suben 4% tras elevar sus proyecciones para su negocio este año. Los papeles de SAP suben 5% por el buen desempeño de su unidad de inteligencia artificial.

La sesión para los commodities es mixta. El petróleo retoma las alzas y avance 0,65%, con el barril de crudo Brent vuelve sobre los US$ 87. Mientras, los metales operan con caídas importantes. El oro cae 1,45% ante una menor percepción del riesgo en Medio Oriente. El aluminio y el níquel pierden entre 2% y 3%.

El cobre se une a los otros metales industriales y retrocede tras haber alcanzado ayer los US$ 10.000 por tonelada. El metal opera hoy en US$ 9.682 en Londres y US$ 4,40 la libra en Chicago. Diario Financiero resume las proyecciones alcistas para el metal en el corto plazo.

El titular de la edición de hoy reporta que la Dirección del Trabajo incluirá la reducción de jornada en todos sus planes de fiscalización y priorizará respuesta a denuncias sobre el tema. También en la portada se destaca que la FNE y representantes del Banco Central se opusieron a sobretasas al acero chino: argumentaron falta de antecedentes sobre daño a producción nacional.

ATENTOS A: