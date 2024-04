Las acciones y el petróleo caen tras limitada respuesta de Israel a Irán

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

No hay una declaración oficial de parte de Israel y desde Irán llegan declaraciones contradictorias. Pero fuentes de EEUU aseguran que las explosiones que se escucharon esta mañana sobre la ciudad de Isfahan se debieron a un ataque con drones de parte de Israel. Isfahan es la tercer ciudad iraní y sede de importantes instalaciones militates.

Tras las noticias, el petróleo se disparó a US$ 90 por barril. Sin embargo, con el paso de las horas el crudo ha recortado sus avances y el barril de Brent regresa al rango de los US$ 87. El oro subió 1,71%, pero al igual que el petróleo revirtió el avance y ahora opera plano todavía en torno a los US$ 2.400 por onza.

Todo apunta a esfuerzos de parte y parte de reducir las tensiones. Israel no ha reconocido el ataque, en señal de que buscaba dar sólo una advertencia a Irán de que fácilmente podría alcanzar su territorio. Por su parte, la prensa estatal iraní primero descartó que se tratara de un ataque israelí. Horas después se atribuyeron las explosiones a la acción de la defensa aérea en interceptar los drones y se declaró que “el ataque israelí fracasó”. Reuters cita a un oficial iraní asegurando que no hay planes de revancha.

El mercado parece creer que este episodio entre Israel e Irán ha pasado. Pero, sin duda, el riesgo de una ola de ataques en la región ha aumentado. De ahí que analistas advierten de un precio del petróleo que se mantendría alrededor de los US$ 90 y presiones inflacionarias que afectarían los planes de la Fed y otros bancos centrales.

Si quieren leer más del impacto de los riesgos geopolíticos, no se pierdan nuestra edición de Señal DF mañana. Mientras, en nuestro podcast especial de esta semana conversamos con Mauricio Cañas, gerente de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, sobre cómo ajustar los portafolios de inversión dado el cambio de escenario en los mercados.

Por ahora, el conflicto entre Irán e Israel ha agravado la aversión al riesgo. Los futuros de Wall Street se preparan para una apertura mixta, tras una sesión de pérdidas en Europa y Asia. El dólar opera plano, todavía en máximos de cinco meses. Mientras, el rally del cobre continúa y ya supera los US$ 9.800 por tonelada en Londres y se acerca a los US$ 4,50 por libra en Chicago.

El bitcoin espera el inminente halving con un alza de 2,20% y transa algo por debajo de los US$ 65.000. Se espera que la operación suceda entre hoy y mañana. El halving supone la reducción a la mitad en la recompensa que los mineros de la criptomoneda obtienen por operación.

En eventos políticos a tener en cuenta, India inicia el proceso electoral más grande del mundo. En EEUU, el Congreso debatirá durante el fin de semana el voto de nuevas propuestas de ayuda militar para Israel y Ucrania. Los republicanos han atado su voto a que se apruebe el proyecto para obligar a TikTok a buscar un nuevo propietario no chino para su negocio EEUU.

Diario Financiero titula su edición de este viernes con el debate generado por la primera fórmula para aplicar la ley de 40 horas, a una semana de su entrada en vigor.

ATENTOS A: