Las bolsas registran ganancias y Tesla vuela por mejores resultados

Día de subidas en las bolsas mundiales, apoyadas por los buenos resultados corporativos dados a conocer hasta ahora en Estados Unidos. Tesla se roba las miradas tras informar resultados mejores que los esperados por los analistas y sus acciones se disparan en el aftermarket, con ascensos que llegan al 12%. Los ingresos de la empresa que dirige Elon Musk crecieron un 8% en el tercer trimestre del año hasta los US$ 23.350 millones, mientras que las utilidades aumentaron un 17% hasta los US$ 1.853 millones. Los resultados de la compañía de autos eléctricos fueron una verdadera sorpresa en el mercado, que los interpreta como una posibilidad cierta de que el consumo global no se esté debilitando tan rápido como se esperaba.

Los futuros de las bolsas de Nueva York subían en torno a 0,7%, también alentados por las últimas encuestas electorales, que le dan una leve ventaja a Donald Trump sobre Kamala Harris en el voto popular. Será clave, entonces, el resultado de los llamados estados “bisagra”, como Pensilvania o Georgia, para resolver una disputa que se prevé cerrada hasta último momento.

Las bolsas europeas aprovechaban el impulso que llegaba desde Wall Street y avanzaba, en promedio, casi 1%. Esto, pese a que el indicador de la actividad privada en la Zona Euro llegaba solo a 49,7 puntos en octubre, segundo mes consecutivo en el que mostraba contracción (bajo 50 puntos considera que la actividad desciende).

Pero el buen ánimo que llegaba de Estados Unidos también contagiaba a las materias primas. El petróleo subía esta mañana un 1,3% superando los US$ 76 por barril, y el cobre ganaba 1% para situarse en US$ 4,38 la libra. El oro, por su parte, seguía su carrera imparable, anotando un nuevo récord histórico: ganaba 0,8% hasta los US$ 2.751 la onza.

Las ganancias de los commodities se producía pese al alza global del dólar, que hoy rozaba la paridad ante el euro, que ya ha caído 3% durante octubre. La debilidad de la actividad en Europa, sumado a los fuertes recortes de tasas que se esperan por parte del Banco Central Europeo le daban impulso a la moneda americana frente a su par del Viejo Continente.

Diario Financiero titula hoy con el remezón en el negocio de los supermercados en Chile tras la toma de control de la cadena Erbi por parte del gigante peruano Intercorp. Además, un estudio del Centro de Competencia arrojó que la FNE solo ha rechazado 1,62% de las fusiones.

ATENTOS A: