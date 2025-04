Los mercados profundizan sus pérdidas por la guerra comercial

Lunes negro en los mercados mundiales. La profundización de la guerra comercial tras los aranceles impuestos por Estados Unidos y la respuesta anunciada por China provocaba una nueva sangría en las bolsas. Las plazas asiáticas cerraron el lunes con su peor desplome en 16 años, con pérdidas de hasta 13% en el caso de Hong Kong, 7,4% en Shanghai y 7,7% en el Nikkei japonés. Los analistas no descartaban que el gobierno chino anuncie medidas para estabilizar la economía y los mercados, incluida la aceleración de los planes de estímulo para impulsar el consumo privado.

Un análisis del Financial Times concluía que las medidas adoptadas por el gobierno de Trump son una amenaza real para la estabilidad de los mercados. El presidente estadounidense restó importancia durante fin de semana a la ola de ventas y se mantuvo firme en su plan: aunque no quiere “que nada baje”, a veces “hay que tomar medicamentos para solucionar algo”.

En Europa, a media sesión el panorama era igual de oscuro que en Asia. Mientras los inversionistas esperaban que la Unión Europea informara medidas para mitigar el impacto, el miedo a una recesión global se extiende, y la probabilidad ya llega al 45% según Goldman Sachs. Y es que lo que comenzó como un ajuste técnico ha mutado en una crisis de confianza global, como decía un analista. Londres, Frankfurt, Paris, Madrid y Milán anotaban pérdidas de hasta 6% en las primeras operaciones que luego se moderaron, en un tsunami bursátil que se agravó por la falta de señales de cautela por parte del gobierno estadounidense.

Los aranceles entrarán en vigor este miércoles y, por ahora, nada indica que se vayan a suavizar o posponer, pese a que según la Casa Blanca más de 50 países ya han pedido negociarlos. Además, los inversionistas mostraban nerviosismo por el hecho de que la Fed haya dicho que no adoptará medidas hasta tener más claridad de las consecuencias de la ola arancelaria. Los futuros de Wall Street mostraban caídas que llegaron a ubicarse más temprano en torno al 4%, con los analistas esperando señales para saber si la guerra comercial se moderará o seguirá agravándose.

La sacudida financiera le pega también a la renta fija. El mercado ya está apostando por bajas de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés estadounidenses en 2025, lo que ha golpeado la rentabilidad rendimientos de los bonos del Tesoro. Las criptomonedas tampoco se salvaban de la ola de ventas. El bitcoin se derrumbaba 10% hoy, llegando hasta los US$ 74.000, su mínimo desde junio de 2024.

Las materias primas también sentían el golpe, con el cobre en el mercado Comex bajando otro 0,7%, hasta los US$ 4,36 por libra, aunque en Londres descendía de la marca de los US$ 4. Mientras, el petróleo caía 2%, hasta los US$ 64,1, su menor nivel desde 2021.

Diario Financiero titula hoy con Mercados inician jornada con renovada turbulencia y las bolsas en Asia y Europa se derrumban luego que EEUU reafirmara la ofensiva comercial de Trump. Además, la ministra de Minería, Aurora Williams, señala que “el precio del cobre podría encontrar jun nivel de soporte técnico en torno a los US$ 3,90 la libra”.

