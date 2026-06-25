Mercados suben por los resultados extraordinarios de Micron, mientras Venezuela enfrenta tragedia tras fuertes terremotos
La baja del petróleo a niveles de preguerra en Irán alivia el temor a una ola inflacionaria.
Noticias destacadas
Una nueva tragedia golpea a Venezuela. El país se enfrenta a imágenes desoladoras tras dos terremotos que provocaron el derrumbe de edificios residenciales y hoteles, entre otros daños de infraestructura. Hasta ahora se han confirmado 164 fallecidos y cientos de heridos. Se teme que con el paso de las horas el número de víctimas aumente a miles, ante las dificultades para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. Países de la región y EEUU han anunciado el envío de ayuda.
En los mercados, dominan las alzas generalizadas, impulsadas por un renovado optimismo en torno a las inversiones en el desarrollo de la IA. En Asia, el Nikkei saltó un 4,61% y el Kospi coreano avanzó más de 5%. Las acciones europeas suben 0,54%, mientras que el Nasdaq ya salta más de 2%.
Micron superó ampliamente las ya altas expectativas del mercado. La empresa reportó un aumento de 1.384% en sus utilidades (sí, leyeron bien), un alza de 350% de sus ingresos, con un salto de sus márgenes del 39% al 85%. Las acciones de Micron suben un 16% antes de la apertura.
Incluso el cobre se beneficia de las positivas perspectivas presentadas por Micron, que describió una demanda insaciable debido al crecimiento de inversiones en centros de datos y también en robots. Toda una industria que requiere de electrificación, para lo que el cobre es clave. El metal sube alrededor de 1,7% tanto en Londres como en el Comex, tras haber caído ayer a su nivel más bajo en casi dos meses.
En el podcast de hoy, Fernando Hales, portfolio manager del Silicon Fund de DVA Capital, explica los puntos más relevantes de la conferencia con inversionistas de Micron y las perspectivas para la industria.
Los mercados también se benefician de la caída del petróleo a niveles previos a la guerra en Irán, al menos en el caso del crudo Brent. El barril de Brent baja a 72,93, y el WTI cae 1,27% a US$69,45, también acercándose a los US$67-68 en que operaba a fines de febrero.
El dólar y los bonos recogen la señal deflacionaria de la caída del petróleo. El dólar anota una caída y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae 7 puntos base a 4,41%.
A pesar de que hay apuestas de que la inflación se desacelere una vez aumente el flujo de petróleo, el mercado parece apostar a que la Fed mantendrá el sesgo más hawkish. Las cifras que se reportan hoy serán clave. Wall Street espera el índice de inflación PCE de mayo, analistas esperan que la tasa anual pase del 3,8% que marcó en abril a 4,1%.
En la región: El gobierno de Javier Milei se anota una importante victoria legislativa. La Cámara de Diputados aprobó el “súper RIGI”, el sistema que ofrece incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros por 30 años a proyectos nuevos a partir de US$1.000 millones de inversión.
En la portada de Diario Financiero: El Gobierno saca adelante la ley miscelánea en el Senado pese a no lograr un acuerdo amplio. Más participación de las AFP y pago en dólares: los cambios que busca impulsar el gobierno en el sistema de concesiones.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:30 En EEUU se publica el índice de inflación PCE, ingresos y gastos de los consumidores correspondientes a mayo. También se reporta el cálculo final del PIB del primer trimestre.
- 15:00 Wall Street podrá escuchar al presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y a su par de Chicago, Austan Goolsbee.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
Luego que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa de la familia Lería, opositores recurrieron al Tribunal Ambiental, que mantiene las acciones en análisis de admisibilidad.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete