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Mercados suben por los resultados extraordinarios de Micron, mientras Venezuela enfrenta tragedia tras fuertes terremotos

La baja del petróleo a niveles de preguerra en Irán alivia el temor a una ola inflacionaria.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

IA Wall Street Acciones tecnología petróleo inflación Venezuela
<p>Mercados suben por los resultados extraordinarios de Micron, mientras Venezuela enfrenta tragedia tras fuertes terremotos</p>

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