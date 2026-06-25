Mercados suben por los resultados extraordinarios de Micron, mientras Venezuela enfrenta tragedia tras fuertes terremotos

La baja del petróleo a niveles de preguerra en Irán alivia el temor a una ola inflacionaria.

Una nueva tragedia golpea a Venezuela. El país se enfrenta a imágenes desoladoras tras dos terremotos que provocaron el derrumbe de edificios residenciales y hoteles, entre otros daños de infraestructura. Hasta ahora se han confirmado 164 fallecidos y cientos de heridos. Se teme que con el paso de las horas el número de víctimas aumente a miles, ante las dificultades para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. Países de la región y EEUU han anunciado el envío de ayuda.

En los mercados, dominan las alzas generalizadas, impulsadas por un renovado optimismo en torno a las inversiones en el desarrollo de la IA. En Asia, el Nikkei saltó un 4,61% y el Kospi coreano avanzó más de 5%. Las acciones europeas suben 0,54%, mientras que el Nasdaq ya salta más de 2%.

Micron superó ampliamente las ya altas expectativas del mercado. La empresa reportó un aumento de 1.384% en sus utilidades (sí, leyeron bien), un alza de 350% de sus ingresos, con un salto de sus márgenes del 39% al 85%. Las acciones de Micron suben un 16% antes de la apertura.

Incluso el cobre se beneficia de las positivas perspectivas presentadas por Micron, que describió una demanda insaciable debido al crecimiento de inversiones en centros de datos y también en robots. Toda una industria que requiere de electrificación, para lo que el cobre es clave. El metal sube alrededor de 1,7% tanto en Londres como en el Comex, tras haber caído ayer a su nivel más bajo en casi dos meses.

En el podcast de hoy, Fernando Hales, portfolio manager del Silicon Fund de DVA Capital, explica los puntos más relevantes de la conferencia con inversionistas de Micron y las perspectivas para la industria.

Los mercados también se benefician de la caída del petróleo a niveles previos a la guerra en Irán, al menos en el caso del crudo Brent. El barril de Brent baja a 72,93, y el WTI cae 1,27% a US$69,45, también acercándose a los US$67-68 en que operaba a fines de febrero.

El dólar y los bonos recogen la señal deflacionaria de la caída del petróleo. El dólar anota una caída y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae 7 puntos base a 4,41%.

A pesar de que hay apuestas de que la inflación se desacelere una vez aumente el flujo de petróleo, el mercado parece apostar a que la Fed mantendrá el sesgo más hawkish. Las cifras que se reportan hoy serán clave. Wall Street espera el índice de inflación PCE de mayo, analistas esperan que la tasa anual pase del 3,8% que marcó en abril a 4,1%.

En la región: El gobierno de Javier Milei se anota una importante victoria legislativa. La Cámara de Diputados aprobó el “súper RIGI”, el sistema que ofrece incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros por 30 años a proyectos nuevos a partir de US$1.000 millones de inversión.

En la portada de Diario Financiero: El Gobierno saca adelante la ley miscelánea en el Senado pese a no lograr un acuerdo amplio. Más participación de las AFP y pago en dólares: los cambios que busca impulsar el gobierno en el sistema de concesiones.

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