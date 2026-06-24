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Más participación de las AFP y pago en dólares: los cambios que busca impulsar el gobierno en el sistema de concesiones

El objetivo que buscan las autoridades es ampliar las fuentes de financiamiento y atraer más competencia internacional.

Por: S. Fuentes y l. Guzmán

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Concesiones MOP AFP
<p>Más participación de las AFP y pago en dólares: los cambios que busca impulsar el gobierno en el sistema de concesiones</p>

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