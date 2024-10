Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La semana arranca con el mercado mirando hacia la industria del litio. La minera Rio Tinto confirmó su interés por Arcadium Lithium, que maneja proyectos de litio en Argentina y Australia. La noticia se reportó el viernes tras el cierre del mercado y dio impulso a las acciones vinculadas al commodity.

La operación convertiría a Rio Tinto en uno de los mayores productores de litio del mundo después de Albemarle y SQM. Además, Rio Tinto adquiriría las plantas de procesamiento que Arcadium opera en EEUU, China, Japón y Reino Unido.

Tras el reporte del comunicado de Rio Tinto, las acciones de Arcadium subieron 45% en Australia y sus ADRs (en la bolsa de Nueva York) avanzan 27% antes de la apertura. Por el contrario, SQM cae 4,27% previo al inicio de la sesión.

En medio de esta carrera por el litio, Diario Financiero reporta que los expertos valoran como un “avance” la decisión del Gobierno de priorizar seis salares para la exploración con privados.

En Wall Street la pregunta que domina el inicio de la semana es: ¿Y si no hay aterrizaje? Prepárense para oír del no landing, un escenario en el que la economía estadounidense no se desacelera, la inflación sigue alta y con ello complica los planes de la Reserva Federal.

La sorpresiva caída de la tasa de desempleo a 4,1%, y la mayor creación de empleo en seis meses en septiembre trae de regreso la idea del excepcionalismo estadounidense y obliga a un ajuste en las expectativas sobre recortes de tasas. Los futuros de tasas que sigue la Bolsa de Chicago muestran que se han borrado las apuestas por una baja de tasas de 50 puntos en noviembre.

La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transa nuevamente en 4%, ante las expectativas de una inflación más alta y expansión de la economía. El dólar avanzó a su mayor nivel en siete semanas, aunque por el momento pone un freno a su alza.

El petróleo sube más de 1,4% y el barril de crudo Brent se encamina a los US$ 80 ante las expectativas crecientes de un recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente, cuando se cumple un año del ataque de Hamás a Israel. Misiles lanzados por Hamás causaron daños y heridos al sur de Tel Aviv esta mañana, mientras Hezbolá atacó Haifa, la tercera ciudad israelí.

EEUU se prepara para una nueva tormenta cuando todavía está tratando de recuperarse de los daños causados por Helen, que dejó más de un centenar de muertos. El Huracán Milton se encamina hacia Florida y podría tocar tierra el miércoles con una categoría 4. Se proyecta que la tormenta obligará a una de las mayores evacuaciones en siete años.

Diario Financiero destaca en su portada si acaso el mercado está subestimando los riesgos de una guerra mayor en Medio Oriente. El titular principal es para Hacienda y el pedido al sector público para reforzar los controles y asegurar la entrada de ingresos.

ATENTOS A: