Litio: expertos y empresas valoran últimos avances y auguran gran interés de privados

Como "un avance" calificaron distintas voces del mundo del litio la priorización hecha por el Gobierno respecto a seis salares del norte del país para desarrollar proyectos de explotación del mineral no metálico en manos de privados. Una cifra que, consideran, debería aumentar no sólo por lo estimado en la hoja de ruta de la Estrategia Nacional del Litio, sino que también en vista de la cantidad de cuencas altoandinas con sistemas salinos.

Se trata de un anuncio esperado por el sector, el cual ha seguido con preocupación la caída de 80% de los precios del litio en el último año, pero que confía en que este llamado despertará el interés empresarial extranjero y atraiga nuevos actores al mercado.

“Hace falta más y estamos perdiendo tiempo valioso... mientras no existan criterios suficientemente certeros y definidos, el despegue definitivo –y tan necesario- de la industria del litio en Chile, tendrá que esperar”, señaló Daniel Ocqueteau, de Quiborax.

"Hay más cuencas"

De acuerdo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, los salares priorizados representan el 38% de las manifestaciones de interés que realizaron los particulares en el procedimiento RFI y durante el último trimestre de 2024 se dará a conocer un segundo listado de sistemas y yacimientos.

Pilar Enguita, gerente de Operaciones de Amphos 21, comentó en el marco del Foro del Litio de la UDD que "hay muchas más cuencas que podrían entrar a la lista, ya que las cuencas altoandinas son alrededor de 34". De todas formas, marcó, "hay que ver si las concentraciones, las distancias o la formación merecen la pena a la hora de explotarlas, porque no solamente tienes que tener concentraciones, sino que ambientalmente hay que revisar si son más vulnerables. Pero puede haber muchos salares más, efectivamente".

Interés empresarial: "El que pestañea pierde"

"Los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, no pueden perder la posibilidad que se ha abierto", sostuvo Daniel Ocqueteau, director legal de Quiborax, respecto al anuncio del Ejecutivo. "Se trata de una oportunidad única para quienes están liderando la evaluación de la ejecución de potenciales proyectos de Litio en Chile".

"Hay casos de algunos de esos salares en que ya existen estudios y avances significativos que dejan en evidencia la existencia de un potencial inmenso para proyectos a gran escala. Me parece que hay grandes actores mundiales de litio que ya se encuentran activando a sus equipos negociadores, porque, a mí parecer, el que pestañea pierde", aseguró.

Por su parte, Enguita opinó que "seguramente quieran estar los actores principales del mundo en este mercado, sobre todo los chinos. De hecho, creo que estamos en el ojo del huracán aquí en Chile, por eso tenemos que protegernos, resguardarnos y saber con quién nos asociamos".

¿Contra el tiempo?

Estando en el podio de los países con las mayores reservas de litio, la preocupación en torno a la velocidad con que se avanza en este mercado está latente. Al respecto, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, manifestó que el llamado podría haberse hecho antes, sin embargo, agregó: "Vale la pena destacar que finalmente se ha llegado a un cierto pragmatismo que uno podría reclamar que se produjera antes, pero que está presente en el último llamado".

Respecto a la tardanza en los avances de la Estrategia Nacional del Litio, Carlos Claussen, abogado socio en Claussen & Velasco Abogados y miembro del directorio de Enami, analizó que "ha habido un poco de temor sobre la experiencia pasada, porque en realidad los procesos anteriores de licitación fueron paso a paso, creyéndose que se hacía bien y luego, al judicializarse, cayeron. Entonces, hay una prudencia de base mucho mayor que la que existió en los otros procesos. En segundo lugar, los gestores, los llamados por la Estrategia Nacional del Litio a desarrollarlo, han tenido sus propios problemas y no menores".

"Como parte del directorio de Enami puedo decir que ha habido la voluntad de avanzar, pero de avanzar sobre la base de evitar los errores cometidos y de ir consolidando un desarrollo realmente sustentable, agregando elementos de tecnología y de captura de la información tecnológica", remarcó.

Concesiones

"El Estado chileno definió años atrás que el litio no fuera concesible, lo cual es una tontería si uno lo mira con los anteojos de hoy", puntualizó Marcos Lima, ex CEO de Codelco y socio fundador de CIS Consultores. El mineral no metálico iba a ser estratégico para la fusión nuclear, por lo cual en 1979 se resguardó su propiedad como exclusiva del Estado. "Finalmente ello no ocurrió y ahora tenemos el fenómeno del cambio climático, la urgencia por la electromovilidad y la electrificación de los países", dijo en relación al escenario actual.

En ese sentido, Claussen destacó el cambio de criterio de la autoridad en el último llamado "en cuanto a reconocer cierta validez a las concesiones mineras nuevas, que en un principio eran completamente despreciadas, porque se decía que ellas no daban derecho a ningún elemento".

Cabe recordar que el proceso considerará un procedimiento simplificado que permitirá agilizar la celebración de CEOLs en los seis salares priorizados y considerará: a empresas o consorcios que cuenten con experiencia en cualquier etapa de la cadena de valor de la industria del litio, capacidad financiera para desarrollar el proyecto y un porcentaje de concesiones mineras equivalente o superior al 80% del polígono en cualquiera de los seis sistemas.

A juicio de Riesco "la concesibilidad era la mejor respuesta para poder darle agilidad al tema del litio. Ahora, ¿eso pasa necesariamente por hacerlo concesible vía ley? No, pero se podría haber procedido en una forma parecida para otorgar derechamente una concesión admisnitrativa. De todas formas, valoró el que "se reconozca una vía rápida de postulación a aquellas empresas que ya estaban ubicadas territorialmente en algunos proyectos y que incluso cuentan con propiedad minera, porque eso iba a generar un conflicto".

Para Lima, "debemos mirar esta riqueza minera sólo como un negocio, sin considerarlo como palanca para la industrialización, enfoques nacionalistas u otra perspectiva, para sacarle el máximo provecho a esta situación".