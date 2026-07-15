Resultados y menor inflación en EEUU moderan el impacto del alza del petróleo en los mercados

Las fuerzas contradictorias de una amenaza inflacionaria por el alza del precio del petróleo y del impulso de la revolución de la IA se enfrentan nuevamente para un arranque de sesión moderado en los mercados. Por un lado, los inversionistas miran con preocupación el riesgo de una guerra prolongada entre EEUU e Irán por el control del estrecho de Ormuz; y por otro, el sector de tecnología y semiconductores inyecta una nueva dosis de optimismo tras los resultados de la holandesa ASML.

El resultado es un inicio mixto de la sesión. En Asia, el repunte del Kospi (+6,24%), de la mano de empresas de semiconductores, contribuyó al alza de 1,88% de las acciones (MSCI Asia). El freno lo puso China, con una caída del 0,29% en Shanghái. Las acciones europeas también operan a la baja, pese a las alzas y al impulso del sector del lujo. Richemont reportó muy buenos resultados, con un aumento de la demanda desde EEUU. Siguiendo la tendencia global, los futuros estadounidenses operan mixtos. El Nasdaq y el S&P500, con alto componente tecnológico, preparan una apertura al alza, mientras el Dow Jones se encamina a un inicio de sesión en rojo.

El dólar extiende la caída que marcó tras la publicación de cifras de inflación mejores de lo esperado en EEUU. Hay un ajuste en las expectativas de alzas de tasas de la Fed, y se da por descontada una pausa en la reunión de este mes. Pero, futuros de tasas muestran que el mercado da todavía un 80% de probabilidad de que la tasa de referencia termine el año por encima del nivel actual de 3,75%.

En su exposición ante la Cámara de Representantes, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, adoptó un tono aún más hawkish, advirtieno que la desaceleración de la inflación en junio no implica que “la tarea se ha cumplido” y que no se puede juzgar el escenario en base a la lectura de un solo mes.

Las decisiones de la Casa Blanca también complican el escenario para la Fed. EEUU intensifica los ataques contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con atacar la infraestructura energética y civil (como puentes) durante esta y la próxima semana. Irán amenaza con cerrar otros pasos marítimos además de Ormuz. El petróleo recorta su avance, pero el barril de crudo Brent se mantiene por encima de US$85 y el de WTI, en US$80,30. Hay un convencimiento de que EEUU e Irán buscarán pronto una salida. ¿Un factor clave que seguir? El precio promedio de la bencina en EEUU. El galón amenaza a retomar los US$4, un nivel al que se le atribuyó en mayo la premura de la Casa Blanca por buscar un acuerdo con Irán.

Este escenario más complicado compite con el buen momento de los resultados de empresas. Ayer, cinco de los grandes bancos de Wall Street reportaron resultados por encima de las expectativas. Destacan JPMorgan y Goldman Sachs con ingresos récord por actividad de trading y banca de inversión, lo que se atribuye a una consecuencia más del boom de la IA. Hoy será el turno de Morgan Stanley.

Desde el sector de tecnología. IBM confirmó el giro en las inversiones de las empresas, desde el software y otra infraestructura tecnológica hacia servidores, servicios de IA en la nube y capacidad de almacenamiento y memoria. IBM advirtió al mercado que sus resultados, que se publicarán la próxima semana, reflejarán un fuerte impacto derivado de este cambio. Sus acciones cayeron un histórico 25%. Esta mañana repuntan un 1% antes de la apertura.

En el lado correcto del mercado, la holandesa ASML ve subir sus acciones 6% tras reportar un aumento en sus utilidades y márgenes por encima de lo esperado, y elevar por segundo trimestre consecutivo sus proyecciones de ventas para este año. El reporte de ASML y sus proyecciones optimistas impulsan a otras empresas del sector.

Hay más noticias desde China. La economía de este país creció 4,3% anual en el segundo trimestre, una de sus tasas de expansión más bajas desde inicios de los 90s (eliminando el período de la pandemia de Covid-19). Respecto al primer trimestre del año, la economía china creció un 0,9%, su menor tasa en dos años. El dinamismo exportador fue insuficiente para compensar la debilidad de la demanda interna.

La agenda en Chile se centra en el debate de la ley miscelánea y en las medidas para enfrentar el sistema frontal. En la portada de Diario Financiero: Hacienda asume menor PIB para este año, pero apunta a crecimiento de 3,7% en 2027 de aprobarse la ley miscelánea. El apetito por activos alternativos de deuda privada crece entre inversionistas retail.

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