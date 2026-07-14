Apetito por activos alternativos de deuda privada crece entre inversionistas retail

Según la fintech Xcala, el 45% de sus clientes está en fondos de esta categoría.

Durante años, los depósitos a plazo y la renta fija fueron las principales alternativas para quienes buscaban invertir con bajo riesgo.

Sin embargo, según la fintech Xcala Inversiones, la normalización de las tasas de interés y la búsqueda de mayores retornos están impulsando un cambio en la forma en que las personas construyen sus portafolios.

La tendencia apunta hacia una mayor diversificación, incorporando activos alternativos, que históricamente fueron utilizados por inversionistas como las AFP y family offices.

Crecimiento

Según datos de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), al cierre de 2025 el 68% del monto total administrado en fondos de inversión públicos correspondió a activos alternativos, categoría que incluye deuda privada, capital privado, venture capital e inversiones inmobiliarias.

Adicionalmente, durante 2025 se crearon 66 nuevos fondos alternativos, es decir, el 81% de los nuevos vehículos públicos fueron de esta categoría, según Xcala Inversiones.

“Estamos viendo un cambio importante en la forma en que las personas construyen sus portafolios. Muchos inversionistas que antes concentraban gran parte de sus recursos en depósitos a plazo o renta fija tradicional hoy buscan activos que ofrezcan mejores retornos ajustados por riesgo y menor dependencia de los mercados públicos”, explicó el CEO de Xcala Inversiones, David Guzmán.

Uno de los activos que más protagonismo ha ganado dentro de esta tendencia es la deuda privada, que consiste en financiamiento otorgado directamente a empresas por fondos de inversión especializados, sin intermediación bancaria tradicional.

Según datos de Xcala, actualmente el 45% de los aportantes de la fintech están en deuda privada.