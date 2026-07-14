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Apetito por activos alternativos de deuda privada crece entre inversionistas retail

Según la fintech Xcala, el 45% de sus clientes está en fondos de esta categoría.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Bolsa chilena Activos Alternativos deuda empresarial Sector privado Nicolás Cáceres AFP
<p>Apetito por activos alternativos de deuda privada crece entre inversionistas retail</p>

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