Apetito por activos alternativos de deuda privada crece entre inversionistas retail
Según la fintech Xcala, el 45% de sus clientes está en fondos de esta categoría.
Noticias destacadas
Durante años, los depósitos a plazo y la renta fija fueron las principales alternativas para quienes buscaban invertir con bajo riesgo.
Sin embargo, según la fintech Xcala Inversiones, la normalización de las tasas de interés y la búsqueda de mayores retornos están impulsando un cambio en la forma en que las personas construyen sus portafolios.
La tendencia apunta hacia una mayor diversificación, incorporando activos alternativos, que históricamente fueron utilizados por inversionistas como las AFP y family offices.
Crecimiento
Según datos de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), al cierre de 2025 el 68% del monto total administrado en fondos de inversión públicos correspondió a activos alternativos, categoría que incluye deuda privada, capital privado, venture capital e inversiones inmobiliarias.
Adicionalmente, durante 2025 se crearon 66 nuevos fondos alternativos, es decir, el 81% de los nuevos vehículos públicos fueron de esta categoría, según Xcala Inversiones.
“Estamos viendo un cambio importante en la forma en que las personas construyen sus portafolios. Muchos inversionistas que antes concentraban gran parte de sus recursos en depósitos a plazo o renta fija tradicional hoy buscan activos que ofrezcan mejores retornos ajustados por riesgo y menor dependencia de los mercados públicos”, explicó el CEO de Xcala Inversiones, David Guzmán.
Uno de los activos que más protagonismo ha ganado dentro de esta tendencia es la deuda privada, que consiste en financiamiento otorgado directamente a empresas por fondos de inversión especializados, sin intermediación bancaria tradicional.
Según datos de Xcala, actualmente el 45% de los aportantes de la fintech están en deuda privada.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete