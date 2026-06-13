Ansaldo espera duplicar sus ventas en Perú este año y en Chile construye su primer strip center para niños

La cadena de jugueterías Ansaldo se está moviendo en varios frentes para expandirse más allá del formato tradicional. La firma está avanzando en la construcción de un strip center infantil en Concón, Región de Valparaíso, trabaja en una nueva tienda experiencial en Santiago y está acelerando su expansión en Perú, mercado en el que aterrizó en 2023 y donde proyecta duplicar sus ventas este año.

La estrategia, que combina retail, experiencia de compra y distribución regional, fue detallada a DF Regiones por el gerente de desarrollo y marketing, Claudio Ansaldo.

La empresa de origen familiar, fundada en Valparaíso hace más de 120 años, es liderada hoy por miembros de la tercera y cuarta generación y forma parte de Familias Empresarias de Chile (FEC), organización que los ha acompañado en el proceso de profesionalización y continuidad.

Tienda de experiencia

Una de las aperturas más próximas será la nueva tienda en Mall Plaza Vespucio, en octubre, con una inversión estimada de $ 250 millones, y que combinará la juguetería tradicional con la franquicia Build-A-Bear Workshop, conocida por permitir a los clientes armar sus propios peluches. “Logramos un acuerdo muy interesante con Mall Plaza porque ellos estaban buscando partners que puedan entregarle una experiencia a sus visitantes”, explicó Ansaldo.

En línea con la necesidad de los centros comerciales de sumar formatos que generen permanencia y no solo compra, el ejecutivo explicó que “vamos a montar una tienda que combine ambos conceptos con nuestra juguetería Ansaldo y también con otros elementos de experiencia”.

Build-A-Bear llegó a Chile de la mano de Ansaldo en 2019. Actualmente, la franquicia está presente en tiendas de la cadena en Santiago y Valparaíso, además de corners en París Alto Las Condes y otros puntos de la multitienda. El contrato inicial era por cinco años, pero “dado el éxito y la buena performance que hemos tenido, se amplió por cinco años más”.

Strip center infantil

El segundo proyecto está en Bosques de Montemar, Concón, donde Ansaldo construye un strip center de tres locales enfocado en el mundo infantil y familiar. La iniciativa considera una juguetería Ansaldo, una tienda de retail infantil y una cafetería, además de un área de juegos, con mesas y espacios de esparcimiento. La apertura está proyectada para el primer trimestre de 2027.

La iniciativa surgió luego de que la empresa evaluara la continuidad de una tienda que arrendaba en el sector, pero el alza de los arriendos y el crecimiento inmobiliario llevaron a comprar una propiedad en la zona. “Todo el sector de Bosque Montemar tuvo un desarrollo inmobiliario gigantesco y obviamente las tarifas de arriendo subieron, con lo cual nos hicieron replantearnos el tema”, explicó. La idea inicial era instalar solo una juguetería, pero el tamaño del terreno abrió la posibilidad de explorar un proyecto más amplio. “Así que estamos desarrollando un pequeño strip center que queremos enfocar al mundo infantil y familiar”. La inversión estimada bordea las UF 50 mil.

Claudio Ansaldo, gerente de Desarrollo y Marketing

Crecimiento en Perú

La tercera apuesta está fuera de Chile. Ansaldo Perú se constituyó durante el segundo semestre de 2023 e inició operaciones comerciales en marzo de 2024 como distribuidora de juguetes. Según el ejecutivo, la unidad alcanzó su punto de equilibrio en el primer año y cerró 2025 con buenos resultados. Para 2026, proyectan duplicar las ventas. El crecimiento esperado se explica por la incorporación de nuevas líneas de productos y por la posibilidad de llevar al mercado peruano marcas que la empresa ya trabaja en Chile.

“Ya este año tenemos muchas más líneas potentes y por eso nuestro presupuesto y nuestras previsiones de venta para este año son el doble del año pasado”, sostuvo.

La meta es posicionarse como el cuarto distribuidor de juguetes de Perú durante 2026. “Estamos capitalizando el buen trabajo que hacemos en Chile y esas mismas líneas estamos logrando llevarlas al mercado peruano y este año se nota mucho”.

Giro hacia consumidor adulto

Mientras tanto, Ansaldo está siguiendo de cerca una tendencia que comienza a ganar espacio en la industria juguetera. Se trata del segmento “kidult”, compuesto por consumidores mayores de 18 años que compran juguetes, figuras y coleccionables. El ejecutivo explicó que la caída de la natalidad presiona a la categoría infantil tradicional. Frente a eso, las líneas de colección aparecen como una nueva vía de crecimiento.

“Es un hecho que están naciendo menos niños, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Y eso tiende a contraer un poco la categoría”. Ante ello Ansaldo prepara ahora el lanzamiento de nuevas marcas de coleccionables orientadas a adultos, que se comercializarán en corners dentro de sus jugueterías y en multitiendas. “En EEUU, un tercio de la venta de juguetes está enfocada a los mayores de 18 años, y Chile obviamente va un poco más atrás, pero también es una tendencia que se está instalando”, señaló.

Entre las marcas que la compañía traerá al país están 52Toys y Popmart, que se suman a otras apuestas del mismo tipo, pensadas para responder a una demanda que mezcla nostalgia, entretenimiento y cultura pop.