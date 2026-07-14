Karen Rojo regresa este miércoles a Chile y la justicia definirá cuánto de su condena ya cumplió en Países Bajos

La exalcaldesa de Antofagasta llegará este 15 de julio escoltada por la PDI para cumplir una pena de cinco años y un día por fraude al Fisco. Su defensa sostiene que el período que permaneció detenida en Europa equivale a cerca del 80% de la sentencia.

Después de más de cuatro años fuera de Chile, la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo regresará este miércoles al país para iniciar el cumplimiento de la condena dictada en su contra por fraude al Fisco en el denominado Caso Main.

La exautoridad arribará cerca de las 7:20 horas al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en un vuelo comercial proveniente de Europa y con escala en Madrid. El traslado se realizará bajo la custodia de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Tras ingresar a territorio nacional, Rojo será puesta a disposición de un juzgado de Garantía de Santiago para ejecutar la orden de detención vigente. Posteriormente, los antecedentes serán remitidos a Antofagasta, donde se tramita la etapa de cumplimiento de la sentencia.

Tiempo cumplido

Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo, sin penas sustitutivas. Sin embargo, uno de los puntos que deberá resolver la justicia será cuánto tiempo le resta efectivamente de prisión, considerando el período que permaneció privada de libertad en Países Bajos mientras se tramitaba su extradición.

Su defensa sostiene que los años que pasó detenida en Europa representarían cerca del 80% de la pena. También solicitó que sea trasladada directamente al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, argumentando que esa condición habría formado parte de los compromisos asumidos por Chile durante el proceso de extradición.

El subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández, explicó que la decisión dependerá de los antecedentes que remitan las autoridades neerlandesas.

“Lo que se usa normalmente es que el país donde está detenida manda una certificación donde indica cuántos días estuvo privada de libertad por la extradición, no por otros delitos. Y eso puede ser usado por el tribunal respectivo para determinar si esa cantidad de días se abona o no a la pena que ella recibió en Chile”.

El eventual descuento no implica una liberación automática. Una vez establecido el período abonado, Rojo podría solicitar beneficios penitenciarios, los que deberán ser evaluados por las instituciones correspondientes de acuerdo con el tiempo cumplido y los requisitos legales.

La jueza de Garantía de Antofagasta, Marisol Melgarejo, precisó qué tribunal deberá revisar estas peticiones. “Cualquier solicitud que tengan los interesados en esta causa debe ser presentada al Juzgado de Garantía de Antofagasta porque sigue siendo el juzgado con competencias en etapa de ejecución”.

El Caso Main

La exalcaldesa salió de Chile el 23 de marzo de 2022, poco después de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por su defensa y confirmara la condena. Posteriormente se emitió una orden internacional de captura y fue detenida en Países Bajos, en julio de ese mismo año.

La investigación estableció que recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta fueron utilizados para contratar servicios de la consultora Main Comunicación Estratégica. La asesoría, financiada con fondos destinados a salud y educación municipal, estuvo vinculada al posicionamiento de Rojo durante su campaña de reelección de 2016. El perjuicio fiscal fue calculado en alrededor de $ 23 millones.