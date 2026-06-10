Acuerdo entre Chile y Argentina impulsará exportación de gas trasandino a través de puertos del Biobío

Con la firma de la Declaración Conjunta del Corredor de Integración Pichachén, Biobío y Neuquén buscan potenciar las infraestructuras de oleoducto y gasoducto desde Vaca Muerta, y reforzar el comercio terrestre por el paso fronterizo. La proyección apunta a instalar en el futuro una plataforma de licuefacción en el Biobío, permitiendo convertir el gas argentino a GNL para su posterior exportación.

En una jornada estratégica para el desarrollo industrial y comercial de la zona sur, Chile y Argentina suscribieron un acuerdo de integración binacional entre las provincias de Neuquén y Biobío. La firma de la Declaración Conjunta del Corredor de Integración Pichachén busca consolidar la seguridad energética y el establecimiento de un corredor bioceánico para la zona, una aspiración local que bordea los 30 años.

El encuentro, realizado en Argentina, fue encabezado por los gobernadores Sergio Giacaman y su par neuquino, Rolando Figueroa, además de los integrantes de la comitiva chilena entre ellos la ministra de Energía, Ximena Rincón, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el canciller chileno, Fernando Pérez-Mackenna, además parlamentarios y otras autoridades.

“El encuentro consiste en una reunión bilateral, de las cuales hemos tenido muchas, pero es primera vez que vienen la ministra de Energía y el canciller (…) Queremos dar un salto cuántico y establecer un vínculo que nos permita exportar sus productos desde el Biobío”, comentó Giacaman.

Vaca Muerta

El yacimiento argentino de Vaca Muerta, es una de las mayores reservas de gas y petróleo de Sudamérica y abastece de estos combustibles a Chile a través del oleoducto y el gasoducto. Para las autoridades, el potencial de estas infraestructuras permitiría aumentar las oportunidades para comercializar los combustibles desde los puertos del Biobío.

“Lo que buscamos es facilitar la integración de los dos países a través del paso fronterizo Pichachén, pero además consolidar la relación comercial para que el combustible de Neuquén salga por la región del Biobío al mundo”, declaró el gobernador Giacaman.

La proyección apunta a instalar en el futuro una plataforma de licuefacción en el Biobío, permitiendo convertir el gas argentino a Gas Natural Licuado (GNL) para su posterior exportación hacia los mercados del Asia-Pacífico. Este suministro permitiría a la región aumentar la sustitución de combustibles fósiles y mejorar significativamente la competitividad de sus sectores productivos.

Paso Pichachén

El éxito de este intercambio comercial depende directamente de la conectividad terrestre. En esa línea, la modernización de infraestructura y servicios que están siendo ejecutados en el Paso Internacional Pichachén serán clave.

De esta manera, se acordó la pavimentación a ambos lados de la frontera y la implementación de controles integrados para asegurar una operatividad permanente. El Gobierno Regional del Biobío gestionará la pavimentación de 58 kilómetros de la Ruta Q-45 (tramo Chacay - límite internacional).

El senador Gastón Saavedra, integrante de la comitiva oficial en Neuquén, valoró estas obras públicas que ya entran en su etapa de culminación, calificándolas como fundamentales para el engranaje logístico regional y el comercio trasandino. “Significa que podemos conectarnos de mejor forma con Argentina y ya ir asentando estos viejos sueños de la integración chileno-argentina en beneficio de ambos países”. En esa línea, el parlamentario por la zona destacó que “el Paso Pichachén, (abre) una nueva puerta al Pacífico para Argentina y, al mismo tiempo, para nuestros puertos, para la logística, que podrían desarrollarse impensadamente admitiendo lo que son la transferencia de productos argentinos”.