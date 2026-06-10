Acuerdo entre Chile y Argentina impulsará exportación de gas trasandino a través de puertos del Biobío
Con la firma de la Declaración Conjunta del Corredor de Integración Pichachén, Biobío y Neuquén buscan potenciar las infraestructuras de oleoducto y gasoducto desde Vaca Muerta, y reforzar el comercio terrestre por el paso fronterizo. La proyección apunta a instalar en el futuro una plataforma de licuefacción en el Biobío, permitiendo convertir el gas argentino a GNL para su posterior exportación.
Noticias destacadas
En una jornada estratégica para el desarrollo industrial y comercial de la zona sur, Chile y Argentina suscribieron un acuerdo de integración binacional entre las provincias de Neuquén y Biobío. La firma de la Declaración Conjunta del Corredor de Integración Pichachén busca consolidar la seguridad energética y el establecimiento de un corredor bioceánico para la zona, una aspiración local que bordea los 30 años.
El encuentro, realizado en Argentina, fue encabezado por los gobernadores Sergio Giacaman y su par neuquino, Rolando Figueroa, además de los integrantes de la comitiva chilena entre ellos la ministra de Energía, Ximena Rincón, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el canciller chileno, Fernando Pérez-Mackenna, además parlamentarios y otras autoridades.
“El encuentro consiste en una reunión bilateral, de las cuales hemos tenido muchas, pero es primera vez que vienen la ministra de Energía y el canciller (…) Queremos dar un salto cuántico y establecer un vínculo que nos permita exportar sus productos desde el Biobío”, comentó Giacaman.
Vaca Muerta
El yacimiento argentino de Vaca Muerta, es una de las mayores reservas de gas y petróleo de Sudamérica y abastece de estos combustibles a Chile a través del oleoducto y el gasoducto. Para las autoridades, el potencial de estas infraestructuras permitiría aumentar las oportunidades para comercializar los combustibles desde los puertos del Biobío.
“Lo que buscamos es facilitar la integración de los dos países a través del paso fronterizo Pichachén, pero además consolidar la relación comercial para que el combustible de Neuquén salga por la región del Biobío al mundo”, declaró el gobernador Giacaman.
La proyección apunta a instalar en el futuro una plataforma de licuefacción en el Biobío, permitiendo convertir el gas argentino a Gas Natural Licuado (GNL) para su posterior exportación hacia los mercados del Asia-Pacífico. Este suministro permitiría a la región aumentar la sustitución de combustibles fósiles y mejorar significativamente la competitividad de sus sectores productivos.
Paso Pichachén
El éxito de este intercambio comercial depende directamente de la conectividad terrestre. En esa línea, la modernización de infraestructura y servicios que están siendo ejecutados en el Paso Internacional Pichachén serán clave.
De esta manera, se acordó la pavimentación a ambos lados de la frontera y la implementación de controles integrados para asegurar una operatividad permanente. El Gobierno Regional del Biobío gestionará la pavimentación de 58 kilómetros de la Ruta Q-45 (tramo Chacay - límite internacional).
El senador Gastón Saavedra, integrante de la comitiva oficial en Neuquén, valoró estas obras públicas que ya entran en su etapa de culminación, calificándolas como fundamentales para el engranaje logístico regional y el comercio trasandino. “Significa que podemos conectarnos de mejor forma con Argentina y ya ir asentando estos viejos sueños de la integración chileno-argentina en beneficio de ambos países”. En esa línea, el parlamentario por la zona destacó que “el Paso Pichachén, (abre) una nueva puerta al Pacífico para Argentina y, al mismo tiempo, para nuestros puertos, para la logística, que podrían desarrollarse impensadamente admitiendo lo que son la transferencia de productos argentinos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Club Hípico de Punta Arenas demanda indemnización luego que el ministro Poduje frenara millonaria expropiación
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete