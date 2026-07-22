GORE Biobío inyectará $ 33 mil millones para mitigar impacto por alto desempleo
El plan Juntos Reactivamos Biobío busca crear 3 mil puestos de trabajo directos durante el segundo semestre. La principal inversión estará destinada a la ejecución de 157 proyectos municipales, financiados a través del Fondo Regional de Inversión Local.
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A través de la generación de 3 mil empleos directos, la Región del Biobío busca mitigar el escenario de desocupación laboral que enfrenta desde junio de 2025, cuando comenzó a registrar las tasas de desempleo más altas del país. El plan “Juntos Reactivamos Biobío”, impulsado por el Gobierno Regional (GORE) demandará una inyección cercana a los $ 33 mil millones y será implementado durante el segundo semestre.
Para su ejecución fue necesario redestinar recursos del presupuesto regional, enfocando 70% de la inversión a proyectos generadores de plazas de trabajo. El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, planteó la necesidad de concretar acciones inmediatas, dado el escenario económico que vive la zona. “Lo primero es decir que la región vive una crisis que requiere un cambio de timón. Y hoy día lo que estamos haciendo es justamente eso”.
En esa línea, explicó que buscan "darle la mayor celeridad posible para que este cambio en el empleo se note en este último trimestre de este año y principios del próximo año", a través de la disposición de recursos para facilitar la contratación y activar la economía de las 33 comunas del Biobío.
Distribución en las comunas
El plan considera cuatro ejes de acción, construidos de manera conjunta entre los municipios, el sector privado y la comunidad. Así, $ 5 mil millones serán destinados a subsidios de empleo a través del Sence, más de $ 6 mil millones para la ejecución de obras mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subdere, la continuidad de proyectos habitacionales del ministerio de Vivienda por $3.200 millones y la inyección para materializar 157 iniciativas del Fondo Regional de Inversión Local, ejecutadas con fondos del GORE por los más de $18.500 millones restantes.
La jefa regional de la subsecretaría de Desarrollo Regional, Ana María Abello, explicó que la cartera “es la llamada a coordinar con los actores, en específico con el Gobierno Regional y con los distintos municipios (…) el objetivo es coordinar acciones que refuercen la inversión a nivel comunal y que éstas salgan desde los territorios”.
Abello agregó que el foco de estas obras de rápida ejecución es aportar a la contratación de la mano de obra local y precisó que los recursos se van “a tratar de distribuir equitativamente por comunas”, considerando los distintos índices económicos locales.
Gestión de los municipios
La velocidad de ejecución de las iniciativas será clave, es por eso que los alcaldes firmaron una carta de compromiso para publicar las bases de licitación en un plazo máximo de 30 días, tras la aprobación de los convenios, lo que permitirá agilizar los procesos administrativos.
Los 157 proyectos de ejecución municipal serán financiados a través de GORE Biobío. Actualmente 45 de ellos se encuentran en etapa de preparación de antecedentes para la licitación, 51 en proceso de reevaluación y 61 en elaboración de convenio.
Las autoridades proyectan que, al incorporar estas nuevas medidas, se logrará fortalecer significativamente el mercado laboral, buscando “llegar a 6 mil empleos a propósito del plan de reactivación económica”.
Generación de empleo
Desde el sector empresarial, el presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, valoró la iniciativa presentada por Giacaman. “Lo que anunció hoy día el Gobernador, en conjunto con el Delegado Presidencial, sin duda permitirá fomentar el empleo".
En esa línea, el reiteró que “el desafío del sector privado es emplear, emplear y emplear, más allá de una cifra en particular”, pues a su juicio, hoy existen metas estructurales que deben abordarse en conjunto porque “nosotros entendemos la urgencia que tiene el tema del desempleo de la región”, dijo el líder gremial.
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